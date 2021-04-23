Кличко показав, як у Києві оновлюють прибудинкові території (фото, відео)

Цього року планується оновлення прибудинкових територій в шести районах Києва

У Києві триває масштабне оновлення прибудинкових територій. Про це столичний голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Хочу повідомити, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, що спричинили пандемія, місто продовжує масштабне оновлення прибудинкових територій – дворів та проїздів. Нагадаю, цю програму ми розпочали у 2019 році. Тоді ми відремонтували майже 830 дворів. Минулого року – 840. Цього року в планах на ремонт вже майже 530 дворів. І ще розглядаємо близько 300 заявок. Роботи вже розпочали на 217 об’єктах у всіх районах столиці. Оновлення 13 дворів уже завершили», – сказав Кличко.

Найбільшу кількість прибудинкових територій, за словами мера столиці, цього року відремонтують у Солом’янському, Голосіївському, Подільському, Деснянському, Святошинському та Дніпровському районах.

Також Кличко показав коротке відео про те, як тривають роботи в Дарницькому районі столиці.

Як повідомлялося, на вулиці Вересневій у Дарницькому районі Києва розпочалась масштабна реконструкція колектора дощової каналізації.