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    Кличко показав, як у Києві оновлюють прибудинкові території (фото, відео)

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    Оновлення прибудинкових територій у&nbsp;Дарницькому районі столиці - Кличко показав, як у Києві оновлюють прибудинкові території (фото, відео)
    Оновлення прибудинкових територій у Дарницькому районі столиці
    Фото: КМДА

    Цього року планується оновлення прибудинкових територій в шести районах Києва

    У Києві триває масштабне оновлення прибудинкових територій. Про це столичний голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Хочу повідомити, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, що спричинили пандемія, місто продовжує масштабне оновлення прибудинкових територій – дворів та проїздів. Нагадаю, цю програму ми розпочали у 2019 році. Тоді ми відремонтували майже 830 дворів. Минулого року – 840. Цього року в планах на ремонт вже майже 530 дворів. І ще розглядаємо близько 300 заявок. Роботи вже розпочали на 217 об’єктах у всіх районах столиці. Оновлення 13 дворів уже завершили», – сказав Кличко.

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    Кличко показав, як у Києві оновлюють прибудинкові території (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві оновлюють прибудинкові території (фото, відео)

    Найбільшу кількість прибудинкових територій, за словами мера столиці, цього року відремонтують у Солом’янському, Голосіївському, Подільському, Деснянському, Святошинському та Дніпровському районах.

    Також Кличко показав коротке відео про те, як тривають роботи в Дарницькому районі столиці.

    Як повідомлялося, на вулиці Вересневій у Дарницькому районі Києва розпочалась масштабна реконструкція колектора дощової каналізації.

    Теги: Віталій Кличко Київ ремонт реконструкція Київавтодор
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