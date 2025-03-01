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На вихідних 1-2 березня у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На вихідних 1-2 березня у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки (адреси)
2 березня ярмарки відбудуться у п'яти районах міста
фото: Комунальне підприємство «Світоч» міста Києва/Facebook

Ярмарки – це чудова можливість придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників

Цими вихідними, 1-2 березня, у столиці заплановано продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» з посиланням на департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА. 

1 березня (субота) в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

2 березня (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, приблизно за тиждень-два до Великодня, тобто до 20 квітня, українцям варто очікувати подорожчання яєць. Такий прогноз зробив аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка. За словами експерта, яйця можуть зрости в ціні перед Великоднем через великий попит.

Теги: продукти Київ ярмарок

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