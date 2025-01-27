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Чиновник «Київзеленбуду» допустив майже 900 тис. грн збитків під час ремонту у парку «Позняки»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чиновник «Київзеленбуду» допустив майже 900 тис. грн збитків під час ремонту у парку «Позняки»
«Київзеленбуд» та підприємиця уклали договір на проведення капітального ремонту і реставрації підпірної стінки в парку «Позняки»
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Під час проведення робіт ціни на окремі будівельні матеріали були завищені, деякі роботи не відповідали проєктно-технічній документації, крім того, за певні роботи було заплачено двічі

Через ремонт підпірної стінки у парку «Позняки» зі збитками у майже 900 тис. гривень  повідомлено про підозру підприємцям та посадовцю КО «Київзеленбуд». Про це повідомила Київська міська прокуратура

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів керівниці приватної фірми, її чоловіку – засновнику цієї фірми та колишньому заступнику начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що КО «Київзеленбуд» та підприємиця уклали договір на проведення капітального ремонту і реставрації підпірної стінки в парку «Позняки» у Дарницькому районі міста Києва.

Встановлено, що під час проведення цих робіт ціни на окремі будівельні матеріали були завищені, деякі роботи не відповідали проєктно-технічній документації, крім того, за певні роботи заплатили двічі.

Чиновник «Київзеленбуду» допустив майже 900 тис. грн збитків під час ремонту у парку «Позняки» фото 1
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Таким чином сума збитків, завданих бюджету столиці, становить майже 900 тис. гривень. Трьом особам повідомлено про підозру.

У прокуратурі зазначили, що вказана підрядна організація фігурувала в сюжеті журналіста «Української правди» Михайла Ткача «Волонтер на Ламборгіні», як компанія, що майже без конкурентів виграє тендери на десятки мільйонів гривень на ремонтні роботи у столиці. Ці ж троє фігурантів є підозрюваними у кримінальному провадженні про встановлення ліхтарів у сквері на Троєщині у п'ять разів дорожче їх ринкової ціни зі збитками для бюджету столиці у понад 600 тис. грн. 

Нагалаємо, за розтрату майже 900 тис. грн на будівництві колумбарної стіни на Лісовому кладовищі у Києві судитимуть ексдиректора ритуальної служби та його заступника. Повідомляється, що поліцейські викрили незаконну оборудку двох керівників спеціалізованого комунального підприємства Київської міської ради. Обвинувальні акти стосовно експосадовців направлено до суду.

Раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть посадовицю КП «ШЕУ Святошинського району», яка на 11 млн грн закупили дорожню сіль не тієї якості. Як встановило досудове розслідування, у листопаді 2023 року комунальне підприємство та приватна організація уклали договір на постачання дорожньої солі.

Проведеними дослідженнями та оцінкою відповідності чинному Державному стандарту України встановлено, що поставлена сіль не відповідає вищому ґатунку, а відтак не може використовуватися за призначенням.

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Теги: прокуратура Київ волонтер ремонт Київзеленбуд

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