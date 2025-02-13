Головна Київ Новини
search button user button menu button

14 лютого столичний автобус № 7 змінить свій маршрут (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
14 лютого столичний автобус № 7 змінить свій маршрут (схема)
Автобуси маршруту № 7 змінять свій звичний маршрут через проведення ярмарку
фото: «Київпастранс», Facebook

Рух автобусів буде організовано за зміненою схемою

У п’ятницю, 14 лютого, зі змінами руху курсуватиме маршрут автобусів № 7. Зміни відбудуться у зв’язку із запланованими продовольчими ярмарками. Про це йдеться у повідомленні комунального підприємства «Київпастранс». 

Як повідомили у комунальному підприємстві, запланований продовольчий ярмарок на вул. Бульварно –Кудрявській. 

З початку руху до закінчення ярмарку, рух автобусів буде організовано по трасі: 

  • залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».
З початку руху і до закінчення ярмарку автобуси маршруту №7 рухатимуться за зміненою схемою
З початку руху і до закінчення ярмарку автобуси маршруту №7 рухатимуться за зміненою схемою
інфографіка КП «Київпастранс»

Нагадаємо, із 12 лютого і орієнтовно до закінчення робіт у схему руху автобусного маршруту № 72 «Проспект Свободи – ст. м. «Контрактова Площа» внесені зміни. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.  Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.

Також у Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій почався ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припинено. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т.  Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.

Теги: ярмарок Київпастранс автобус Київ громадський транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У крові водія, який спричинив смертельну аварію, було виявлено 1,04 проміле алкоголю
Суд виніс вирок військовослужбовцю, який скоїв смертельну ДТП у Гостомелі
7 лютого, 14:42
Інспектори проводять з керманичами профілактичні бесіди, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому
Патрульні нагадали, яке покарання загрожує за паркування на місцях для людей з інвалідністю
7 лютого, 09:08
У багатьох областях знову оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
У багатьох областях знову оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
2 лютого, 11:05
Українські військові здійснюватимуть планові заходи у Києві
На лівому березі Києва може бути гучно. Влада закликає зберігати спокій
29 сiчня, 10:05
Правоохоронці спільно працівниками оперативного відділу ДУ «Київський слідчий ізолятор» провели обшуки в камерах та за місцями проживання фігурантів
Викрито злочинне угруповання, яке налагодило наркотрафік до Київського СІЗО (фото)
28 сiчня, 14:30
Прогноз погоди на 28 січня
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
28 сiчня, 06:00
До обробки дорожнього покриття залучено 123 одиниці спецтехніки «Київавтодор»
Синоптики попередили про перший рівень небезпеки у Києві
23 сiчня, 00:29
Цілий тиждень в місті працюватимуть продуктові ярмарки
У Києві 21-26 січня відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки (адреси)
20 сiчня, 11:29
Рятувальники довго не могли приступити до гасіння пожежі через високу напругу
Пожежа у підземному колекторі в центрі Києва ліквідована, електропостачання відновлено
15 сiчня, 15:00

Новини

«Демократія програє». Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка
«Демократія програє». Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка
У Вишгородському районі лунатимуть вибухи: влада звернулася до жителів регіону
У Вишгородському районі лунатимуть вибухи: влада звернулася до жителів регіону
Прокуратура оголосила підозру посадовцю «Надр України»: деталі справи
Прокуратура оголосила підозру посадовцю «Надр України»: деталі справи
14 лютого столичний автобус № 7 змінить свій маршрут (схема)
14 лютого столичний автобус № 7 змінить свій маршрут (схема)
Висоцького, звинуваченого в домаганнях, відсторонено від роботи в університеті Карпенка-Карого
Висоцького, звинуваченого в домаганнях, відсторонено від роботи в університеті Карпенка-Карого
McDonald's біля метро «Лукʼянівська» відновив роботу після обстрілу 18 січня
McDonald's біля метро «Лукʼянівська» відновив роботу після обстрілу 18 січня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 лютого: ситуація на фронті
141K
Крупі набридло сидіти у СІЗО. Адвокати запропонували суду угоду
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 лютого 2025
26K
Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
9061
«Доплата буде збільшена». Міносвіти повідомило гарні новини для вчителів
8096
Втрати ворога станом на 13 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
Сьогодні, 06:14
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 21:28
Спецоперація СБУ, розмова Трампа із Зеленським та Путіним. Головне за 12 лютого
Вчора, 21:05
У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Вчора, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Вчора, 04:48

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua