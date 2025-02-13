14 лютого столичний автобус № 7 змінить свій маршрут (схема)

Рух автобусів буде організовано за зміненою схемою

У п’ятницю, 14 лютого, зі змінами руху курсуватиме маршрут автобусів № 7. Зміни відбудуться у зв’язку із запланованими продовольчими ярмарками. Про це йдеться у повідомленні комунального підприємства «Київпастранс».

Як повідомили у комунальному підприємстві, запланований продовольчий ярмарок на вул. Бульварно –Кудрявській.

З початку руху до закінчення ярмарку, рух автобусів буде організовано по трасі:

залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».

З початку руху і до закінчення ярмарку автобуси маршруту №7 рухатимуться за зміненою схемою інфографіка КП «Київпастранс»

Нагадаємо, із 12 лютого і орієнтовно до закінчення робіт у схему руху автобусного маршруту № 72 «Проспект Свободи – ст. м. «Контрактова Площа» внесені зміни. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.

Також у Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій почався ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припинено. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т. Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.