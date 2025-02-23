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У Києві завтра буде перекрито низку вулиць, частково не працюватиме станція «Майдан Незалежності»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Києві завтра буде перекрито низку вулиць, частково не працюватиме станція «Майдан Незалежності»
А з 07:00 до 11:00 обмеження діятимуть по вул. Хрещатик
фото: glavcom.ua

Завтра виповниться три роки, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення

Завтра, 24 лютого, у Києві будуть діяти тимчасові обмеження руху та паркування транспортних засобів на певних ділянках доріг у Печерському та Шевченківському районах міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Крім цього, діятимуть обмеження руху громадського транспорту.

Зокрема з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00 будуть обмеження руху:

  • вул. Великою Житомирською: на ділянці від вул. Володимирської до вул. Михайлівської;
  • вул. Михайлівською: на ділянці від вул. Великої Житомирської до пров. Михайлівського;
  • вул. Володимирською: на ділянці від вул. Великої Житомирської до Володимирського проїзду;
  • Володимирським проїздом.

А з 07:00 до 11:00 по вул. Хрещатик: на ділянці від Європейської площі до вул. Богдана Хмельницького.

Також буде тимчасово обмежено роботу станції «Майдан Незалежності» на вхід та вихід в період з 07:00 до 11:00. Проте у разі повітряної тривоги станція діятиме, як укриття, без обмежень.

Нагадаємо, завтра виповниться три роки, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну почалося близько 3:40 24 лютого 2022 року, коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Перші сигнали можливого безпосереднього конфлікту також отримали з вебкамер кримських блокпостів. 

О 4:35 ЗС РФ завдали удару по міжнародному пункту пропуску Велика Писарівка Охтирського району Сумської області.

Приблизно о 5:00 ракетних ударів зазнали десятки міст по всій країні, включаючи столицю України Київ. Невдовзі українська прикордонна служба заявила, що її прикордонні пости з Росією та Білоруссю зазнали обстрілу. Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан.

26 лютого відбулися запеклі бої на південь від Києва, поблизу міста Васильків.

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Теги: війна Київ метро дорожній рух укриття Хрещатик 24 лютого обмеження

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