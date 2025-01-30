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Сьогодні Київрада має виділити понад 5 млрд грн на підтримку військових

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сьогодні Київрада має виділити понад 5 млрд грн на підтримку військових
Сьогодні Київрада має ухвалити перші зміни до бюджету міста на 2025 рік
фото: КМДА

Кличко: «Існуючі положення Бюджетного кодексу обмежують можливості місцевих рад, зокрема й Київську міську раду»

Сьогодні Київрада має виділити понад 5 млрд грн на підтримку Сил оборони та безпеки. З них 4,9 млрд – на програму «Захисник Києва». Також депутати мають звернутися до Верховної Ради України щодо змін до Бюджетного кодексу, що дозволить місцевим громадам планувати видатки на підтримку військових заздалегідь – при формуванні бюджету. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради.

«Ми маємо ухвалити перші зміни до бюджету міста на 2025 рік. І виділити понад 5 млрд грн на підтримку Сил оборони та безпеки. Зокрема, 4,9 млрд будуть спрямовані на програму «Захисник Києва». Понад 93 млн грн додатково виділяємо на соціальний захист ветеранів та ветеранок. Ще 10 млн передбачаємо як субвенцію від столиці до Державного бюджету України для забезпечення заходів з оборони», – зазначив Віталій Кличко.

За словами Кличка, існуючі положення Бюджетного кодексу обмежують можливості місцевих рад, зокрема й Київську міську раду, у фінансуванні нагальних потреб Сил оборони.

«Сьогодні ми можемо використовувати для цього тільки залишки бюджету, які формуються наприкінці року, та кошти з перевиконання дохідної частини бюджету. Це не відповідає викликам, з якими стикається наша держава. Тому ми звернемося до Верховної Ради України з тим, аби парламент вніс зміни до Бюджетного кодексу. Це дозволить місцевим громадам планувати видатки на підтримку наших військових і тероборони заздалегідь – при формуванні бюджету», – наголосив Кличко. 

Нагадаємо, в Україні стартував проєкт «Ветеранський спорт», створений за ініціативою Міністерства у справах ветеранів. Завдяки цьому сервісу учасники бойових дій та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, мають можливість кожні три місяці отримувати по 1 500 гривень через платформу «Дія». Гроші можна буде витратити на оплату тренажерних залів, спортсекцій та клубів.

До слова, Кабінет міністрів виділив додатково 400 мільйонів гривень на придбання житла ветеранам у 2024 році. Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова за результатами засідання уряду, інформує  Мінрозвитку. Таким чином, завдяки додатковим коштам у цьому році рекордні 10,5 млрд грн спрямовані на забезпечення власними оселями 4 619 ветеранів та їхніх сімей. 

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Теги: парламент влада Україна держава незалежність Київрада Київ Віталій Кличко

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