Головна Київ Новини
search button user button menu button

До суду передано справу підприємця, який курував будівництво колумбарію на Лісовому кладовищі

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
До суду передано справу підприємця, який курував будівництво колумбарію на Лісовому кладовищі
Розслідування завершено та обвинувальний акт направлено до Деснянського суду
фото: поліція Києва

Слідчі зібрали доказову базу службової недбалості фігуранта, яка призвела до розтрати двох мільйонів державних коштів

На лаві підсудних опиниться підприємець, який здійснював технічний нагляд за виконанням будівництва колумбарної стіни Лісового кладовища. Про це повідомила поліція Києва. 

Слідчі зібрали доказову базу службової недбалості фігуранта, яка призвела до розтрати двох мільйонів державних коштів. Розслідування завершено та обвинувальний акт направлено до Деснянського суду.

Нагадаємо, на початку жовтня минулого року слідчі Деснянського управління поліції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури викрили розтрату бюджетних коштів посадовцями спеціалізованого комунального підприємства виконавчого органу КМДА.

Слідство встановило, що на початку будівництва у 2019 році директор ритуальної служби та його заступник у ході складання проєктної документації внесли до офіційних документів недостовірні відомості щодо вартості матеріалів, а потім затвердили підрядній організації акт приймання виконаних будівельних робіт. По завершенню будівельних робіт, будучи уповноваженою особою на здійснення технічного нагляду, підприємець підписав акти виконаних робіт, що стало підставою для здійснення повної оплати підряднику.

Експертизи підтвердили, що матеріали, які були використані під час будівництва колумбарію, не відповідали заявленим технічними та якісним характеристикам та витрати на них були завищені
Експертизи підтвердили, що матеріали, які були використані під час будівництва колумбарію, не відповідали заявленим технічними та якісним характеристикам та витрати на них були завищені
фото: поліція Києва, Facebook

Експертизи підтвердили, що матеріали не відповідали заявленим технічними та якісним характеристикам та витрати на них були завищені. У результаті дій інженера з технічного нагляду, місцевому бюджету було завдано збитків на понад два мільйони гривень. Тоді ж, слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Наразі, досудове розслідування за вказаним фактом завершено, обвинувальний акт передано до Деснянського суду міста Києва. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Обвинувальні акти відносно директора спеціалізованого комунального підприємства КМДА та його заступника також перебувають на розгляду в суді.

Нагадаємо, ексдиректор приватного товариства отримав підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами під час будівництва колумбарної стіни на Лісовому кладовищі. Слідством встановлено, що директор приватного товариства наприкінці 2019 року уклав договір з Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» (КМДА) на будівництво колумбарної стіни.

До слова, державна установа «Національне військове меморіальне кладовище 24 жовтня повідомила про намір укласти договір із держпідприємством «Укрдержбудекспертиза» на здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на головному військовому цвинтарі під Києвом (І черга будівництва; 1-2 пускові комплекси). Вартість послуг переможця складає 5,55 млн грн.

Теги: Київ будівництво слідство розслідування поліція корупція кладовище

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ахметов інвестує €140 млн в будівництво установок зберігання енергії
Ахметов інвестує €140 млн в будівництво установок зберігання енергії
13 сiчня, 16:26
За даними слідства, у 2021-2023 Звягінцев не відобразив в е-декларації відомості про житловий будинок під Києвом
Голова Державної митної служби підозрюється в недекларуванні будинку за $100 тисяч
6 сiчня, 19:51
У Києві посилився контроль за дотриманням правил розміщення рекламних конструкцій
Плата за розміщення зовнішньої реклами: скільки отримав бюджет Києва у 2024 році
15 сiчня, 14:05
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
28 сiчня, 04:09
Ткаченко заявив про плідну розмову з президентом України
Новопризначений начальник КМВА анонсував зміни голів райдержадміністрацій
24 сiчня, 22:16
За попередньою інформацією, дівчина, катаючись на лижах, не втрималася на бугельному підйомнику
На відомому гірськолижному курорті загинула туристка
18 сiчня, 19:57
Пошкоджено скляні елементи входу на станцію метро «Лук’янівська»
Станція метро «Лук'янівська» відновила роботу після ракетного удару по Києву
18 сiчня, 12:52
Шануючи традиції пожежного братерства, колеги урочисто привітали Володимира Шавлюка
Душ під звуки пожежних сирен. Як у Києві проводжали на пенсію підполковника ДСНС
28 сiчня, 20:51
У Києві розквітли перші сакури
У трьох районах Києва наприкінці січня зацвіли сакури (фото)
Вчора, 12:59

Новини

На станції метро «Хрещатик» чоловік із пістолетом погрожував поліцейським
На станції метро «Хрещатик» чоловік із пістолетом погрожував поліцейським
Синоптики попередили про перший рівень небезпеки у Києві
Синоптики попередили про перший рівень небезпеки у Києві
До суду передано справу підприємця, який курував будівництво колумбарію на Лісовому кладовищі
До суду передано справу підприємця, який курував будівництво колумбарію на Лісовому кладовищі
Київська міська рада закликала уряд зберегти Київську фортецю
Київська міська рада закликала уряд зберегти Київську фортецю
На будівництво шкільних укриттів у Києві буде спрямовано додаткові 1,5 млрд грн
На будівництво шкільних укриттів у Києві буде спрямовано додаткові 1,5 млрд грн
Київрада просить Раду розширити можливості фінансування потреб Сил оборони та безпеки України
Київрада просить Раду розширити можливості фінансування потреб Сил оборони та безпеки України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 січня 2025
37K
Авіакатастрофа у Вашингтоні. Федерація фігурного катання підтвердила присутність спортсменів на борту
30K
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
20K
Цьогоріч українцям доведеться платити за в’їзд до Польщі
19K
Туреччина закриває тисячі готелів

Новини

Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Сьогодні, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:00
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
Сьогодні, 05:54
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Вчора, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Вчора, 05:58

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua