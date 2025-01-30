До суду передано справу підприємця, який курував будівництво колумбарію на Лісовому кладовищі

Слідчі зібрали доказову базу службової недбалості фігуранта, яка призвела до розтрати двох мільйонів державних коштів

На лаві підсудних опиниться підприємець, який здійснював технічний нагляд за виконанням будівництва колумбарної стіни Лісового кладовища. Про це повідомила поліція Києва.

Слідчі зібрали доказову базу службової недбалості фігуранта, яка призвела до розтрати двох мільйонів державних коштів. Розслідування завершено та обвинувальний акт направлено до Деснянського суду.

Нагадаємо, на початку жовтня минулого року слідчі Деснянського управління поліції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури викрили розтрату бюджетних коштів посадовцями спеціалізованого комунального підприємства виконавчого органу КМДА.

Слідство встановило, що на початку будівництва у 2019 році директор ритуальної служби та його заступник у ході складання проєктної документації внесли до офіційних документів недостовірні відомості щодо вартості матеріалів, а потім затвердили підрядній організації акт приймання виконаних будівельних робіт. По завершенню будівельних робіт, будучи уповноваженою особою на здійснення технічного нагляду, підприємець підписав акти виконаних робіт, що стало підставою для здійснення повної оплати підряднику.

Експертизи підтвердили, що матеріали, які були використані під час будівництва колумбарію, не відповідали заявленим технічними та якісним характеристикам та витрати на них були завищені фото: поліція Києва, Facebook

Експертизи підтвердили, що матеріали не відповідали заявленим технічними та якісним характеристикам та витрати на них були завищені. У результаті дій інженера з технічного нагляду, місцевому бюджету було завдано збитків на понад два мільйони гривень. Тоді ж, слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Наразі, досудове розслідування за вказаним фактом завершено, обвинувальний акт передано до Деснянського суду міста Києва. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Обвинувальні акти відносно директора спеціалізованого комунального підприємства КМДА та його заступника також перебувають на розгляду в суді.

Нагадаємо, ексдиректор приватного товариства отримав підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами під час будівництва колумбарної стіни на Лісовому кладовищі. Слідством встановлено, що директор приватного товариства наприкінці 2019 року уклав договір з Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» (КМДА) на будівництво колумбарної стіни.

До слова, державна установа «Національне військове меморіальне кладовище 24 жовтня повідомила про намір укласти договір із держпідприємством «Укрдержбудекспертиза» на здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на головному військовому цвинтарі під Києвом (І черга будівництва; 1-2 пускові комплекси). Вартість послуг переможця складає 5,55 млн грн.