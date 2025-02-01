Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 1 лютого

Синоптики передбачають місцями туман

У суботу, 1 лютого, синоптики передбачають хмарну погоду. У південних та східних областях вночі та вранці місцями туман. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

В Україні, крім більшості західних, Житомирської, Київської та Вінницької областей, помірні дощі, на Закарпатті невеликий мокрий сніг.

Вітер переважно північно-західний, на сході країни південний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 1 лютого фото: Укргідрометцентр

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла; на півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°. В Карпатах сніг, температура протягом доби 0-4° морозу.

На Київщині очікується хмарна погода, без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 0-4° тепла, вдень 2-7°.

У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 4-6° тепла.