«Київавтодор» назвав реагент, який використовує для обробки доріг узимку

Дорожники запевняють, що для обробки вулиць використовуються лише природні та безпечні речовини

Для обробки доріг «Київавтодор» використовує спеціальну техніку, що здатна рівномірно розподіляти робочий розчин

Узимку для ліквідації наслідків опадів дорожники використовують ропу – розчин солі, який дає можливість швидко розчинити лід та запобігти його утворенню. Про це інформує КК «Київавтодор».

Ропу виготовляють безпосередньо перед використанням. Для цього у великих резервуарах змішують технічну сіль та воду. Розчин, завдяки рідкій формі, швидко ліквідовує сніжно-льодові відкладення або попереджає їх утворення.

Робітники використовують спеціальну техніку, що здатна рівномірно розподіляти сольовий розчин. Таких машин у «Київавтодору» 24 одиниці.

Дорожники запевняють, що для обробки вулиць використовуються лише природні та безпечні речовини.

Нагадаємо, у Києві тимчасово обмежено рух транспорту на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі. Це пов’язано з ремонтом дорожнього покриття, який триватиме з 4 до 18 лютого. Раніше роботи планували виконати у січні, проте їх перенесли. Згідно з повідомленням, часткові обмеження руху транспорту під час проведення ремонтних робіт на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі триватимуть із 4 до 18 лютого.

До слова, Віталій Кличко перевірив, як триває оновлення двох важливих об’єктів транспортної інфраструктури столиці – шляхопроводів на Оболоні, які ввели в експлуатацію понад 40 років тому і з того часу капітально не ремонтували. Мер Києва нагадав, що ремонт аварійного шляхопроводу на перетині вулиць Лугової і Богатирської «Київавтодор» розпочав у липні 2024, уже відремонтовано одну частину.