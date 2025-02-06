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«Київавтодор» назвав реагент, який використовує для обробки доріг узимку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Київавтодор» назвав реагент, який використовує для обробки доріг узимку
Дорожники запевняють, що для обробки вулиць використовуються лише природні та безпечні речовини
фото: комунальна корпорація «Київавтодор», Facebook

Для обробки доріг «Київавтодор» використовує спеціальну техніку, що здатна рівномірно розподіляти робочий розчин

Узимку для ліквідації наслідків опадів дорожники використовують ропу – розчин солі, який дає можливість швидко розчинити лід та запобігти його утворенню. Про це інформує КК «Київавтодор».

Ропу виготовляють безпосередньо перед використанням. Для цього у великих резервуарах змішують технічну сіль та воду. Розчин, завдяки рідкій формі, швидко ліквідовує сніжно-льодові відкладення або попереджає їх утворення.

Робітники використовують спеціальну техніку, що здатна рівномірно розподіляти сольовий розчин. Таких машин у «Київавтодору» 24 одиниці.

Дорожники запевняють, що для обробки вулиць використовуються лише природні та безпечні речовини.

Нагадаємо, у Києві тимчасово обмежено рух транспорту на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі. Це пов’язано з ремонтом дорожнього покриття, який триватиме з 4 до 18 лютого. Раніше роботи планували виконати у січні, проте їх перенесли. Згідно з повідомленням, часткові обмеження руху транспорту під час проведення ремонтних робіт на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі триватимуть із 4 до 18 лютого. 

До слова, Віталій Кличко перевірив, як триває оновлення двох важливих об’єктів транспортної інфраструктури столиці – шляхопроводів на Оболоні, які ввели в експлуатацію понад 40 років тому і з того часу капітально не ремонтували. Мер Києва нагадав, що ремонт аварійного шляхопроводу на перетині вулиць Лугової і Богатирської «Київавтодор» розпочав у липні 2024, уже відремонтовано одну частину. 

Теги: Київавтодор Київ дороги снігопад

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