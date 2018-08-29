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    На вулиці Києва поліція виявила у чоловіка тротилову шашку і патрони

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    Киянин ніс у сумці тротилову шашку - На вулиці Києва поліція виявила у чоловіка тротилову шашку і патрони
    Киянин ніс у сумці тротилову шашку

    Правоохоронці з’ясовують, за яких обставин боєприпаси потрапили до киянина та з якою метою він їх зберігав

    Під час комплексного відпрацювання території Деснянського району Києва працівники відділу кримінальної поліції помітили підозрілого чоловіка. Поспілкувавшись із незнайомцем, правоохоронці дізналися, що у нього в сумці є боєприпаси. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Слідчо-оперативна група вилучила тротилову шашку та патрони різних калібрів, які направила на експертизу. Правопорушник, 1987 року народження, розповів, що планував їх віддати знайомому.

    За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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    На вулиці Києва поліція виявила у чоловіка тротилову шашку і патрони
    На вулиці Києва поліція виявила у чоловіка тротилову шашку і патрони

    Зараз правоохоронці з’ясовують, за яких обставин боєприпаси потрапили до киянина та з якою метою він їх зберігав. За вчинення кримінального правопорушення фігурантові загрожує до семи років позбавлення волі. 

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