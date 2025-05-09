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Кличка та його команду «розшукують» невдоволені жителі Оболоні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кличка та його команду «розшукують» невдоволені жителі Оболоні
скриншот відео

Жителі Оболоні підійшли з креативом до чергової комунальної проблеми

На столичній Оболоні з'явилося жартівливе оголошення про розшук міського голови Києва Віталія Кличка, його заступника Петра Пантелеєва та ще двох представників столичної влади. «Розшукову листівку» розмістили безпосередньо біля розритої ями на проспекті Володимира Івасюка – місця нещодавнього пориву магістрального водогону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки. 

Як можна побачити на відео, на імпровізованій «дошці розшуку» розміщено фотографії чиновників із підписами, що вказують на їхню провину – ігнорування проблем із застарілими комунікаціями та бездіяльність, що призвела до регулярних аварій та незручностей для мешканців.

Такий креативний протест став реакцією обурених оболонців на чергову комунальну проблему. 

«Як думаєте, допоможе такий креатив?», – цікавляться у місцевому пабліку. 

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов у своєму Facebook-дописі порушив питання про обсяги допомоги, яку отримують мешканці Києва, чиє житло постраждало внаслідок російських обстрілів, порівнявши ситуацію з підтримкою у Дніпрі. Філатов зазначив, що бюджет Дніпра значно менший за столичний, а місто майже щоночі потерпає від ворожих атак. У цьому контексті він звернув увагу на новину про те, що Київ компенсує тимчасову оренду житла лише 34 постраждалим від ракетних ударів. Мер Дніпра підкреслив, що його місто за аналогічною програмою допомогло щонайменше 500 людям, витративши на оренду близько 18 млн грн, і ця програма діє вже майже два роки. Крім того, Дніпро постійно здійснює ремонти пошкоджених будинків та інфраструктури на сотні мільйонів гривень.

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Теги: Віталій Кличко Київ місцева влада протест розшук

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