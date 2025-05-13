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«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Вінниці до Києва 

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Вінниці до Києва 
З Києва поїзд відправлятиметься о 08:33, прибуття до Вінниці – о 11:46
фото: Укрзалізниця/Facebook

Поїзд курсуватиме у складі купейних вагонів, але з місцями для сидіння.

«Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд №267/268 КиївВінниця – Київ на 18 та 25 травня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу перевізника.

Повідомляється, що з Києва поїзд відправлятиметься о 08:33, прибуття до Вінниці – о 11:46.

З Вінниці відправлення призначене о 17:39, прибуття до Києва – о 20:42.

Поїзд курсуватиме у складі купейних вагонів, але з місцями для сидіння.

«Невелика підказка під час вибору місця: непарні місця – біля вікна, парні місця – ближче до дверей купе», – додали в компанії.

Придбати квитки можна у мобільному застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» вперше за  понад 30 років отримала від Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) шість нових плацкартних вагонів. Кожен вагон має 58 місць. Нові вагони зберігають знайому конфігурацію місць, але отримали низку важливих оновлень. Вагони мають світлий інтер'єр, місця для сидіння на верхніх полицях, індивідуальні світильники з регулюванням яскравості, USB-порти й розетки для всіх пасажирів, оновлену систему кондиціонування і вентиляції. Вагони вже внесені до складу поїздів №21/22 Харків-Львів і №103/104 Львів-Краматорськ. 

До слова, «Укрзалізниця» планує збільшити кількість Інтерсіті на 20 потягів, щоб мати змогу з’єднати всі обласні центри України між собою. Голова «Укрзалізниці» зазначає, що їхньою найголовнішою метою є перевезти якнайбільше людей, проте вони стараються балансувати та залишати графік зручним.

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Теги: Київ Укрзалізниця Вінниця

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