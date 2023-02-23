На вулиці Вадима Гетьмана повністю відновлено рух транспорту

Комунальники завершили відновлювальні роботи у Солом'янському районі

Завершено роботи з благоустрою та відновлення дорожнього покриття на вулиці Вадима Гетьмана, 19. Наразі рух транспорту проїжджою частиною повністю відновлено. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Працівники ШЕУ Солом’янського району відремонтували покриття на місці заміни аварійної ділянки колектора. Дорожники влаштували нове покриття згідно існуючого конструктиву. Площа ділянки – 120 кв. м» – йдеться у повідомленні..

Нагадаємо, що 2 лютого на каналізаційній мережі діаметром 500 мм під проїжджою частиною сталась аварійна ситуація, яку оперативно локалізували фахівці «Київводоканалу». 15 лютого санацію колектора було завершено.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, на столичних Позняках сталася аварійна ситуація. Вода річкою текла по вулицях Михайла Драгоманова та Анни Ахматової.

Також, раніше повідомлялось, що комунальники Святошинського району проводять ремонт тепломережі на проспекті Леся Кубаса.