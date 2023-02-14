Енергосистема України третій день поспіль працює стабільно, але діють обмеження в Одесі

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились

Триває імпорт електроенергії зі Словаччини

В енергосистемі України вже третій день поспіль відсутній дефіцит потужностей завдяки посиленої роботи гідроелектростанцій. Хоча в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Споживання електроенергії перебуває на рівні робочого дня понеділка та залишається суттєвим. Попри це, дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній: електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.

Як зазначає Укренерго, було виведено в ремонт енергоблок на одній з електростанцій, проте це компенсується посиленою роботою гідроелектростанцій, які через водопілля мають достатньо ресурсів. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини.

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«Дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній. Це означає, що електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання», – йдеться в повідомленні.

Як додають в компанії, через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. «Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка», – йдеться у заяві.

В «Укренерго» зазначили, що в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження. «Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на низці електростанцій, які зазнали значних пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян. Також ремонтні роботи безперервно ведуться на всіх пошкоджених об’єктах магістральних мереж «Укренерго» для усунення мережевих обмежень та передачі необхідного обсягу електроенергії від генерації до споживачів», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через ракетні обстріли росіян у Львові та області зруйновано майже всі електропідстанції. У місті пошкоджено багато інших об’єктів, які вже не будуть відновлювати.