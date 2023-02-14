Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Енергосистема України третій день поспіль працює стабільно, але діють обмеження в Одесі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Енергосистема України третій день поспіль працює стабільно, але діють обмеження в Одесі
Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились
фото з відкритих джерел

Триває імпорт електроенергії зі Словаччини

В енергосистемі України вже третій день поспіль відсутній дефіцит потужностей завдяки посиленої роботи гідроелектростанцій. Хоча в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Споживання електроенергії перебуває на рівні робочого дня понеділка та залишається суттєвим. Попри це, дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній: електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.

Як зазначає Укренерго, було виведено в ремонт енергоблок на одній з електростанцій, проте це компенсується посиленою роботою гідроелектростанцій, які через водопілля мають достатньо ресурсів. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини.

«Дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній. Це означає, що електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання», – йдеться в повідомленні.

Як додають в компанії, через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. «Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка», – йдеться у заяві.

В «Укренерго» зазначили, що в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження. «Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на низці електростанцій, які зазнали значних пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян. Також ремонтні роботи безперервно ведуться на всіх пошкоджених об’єктах магістральних мереж «Укренерго» для усунення мережевих обмежень та передачі необхідного обсягу електроенергії від генерації до споживачів», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через ракетні обстріли росіян у Львові та області зруйновано майже всі електропідстанції. У місті пошкоджено багато інших об’єктів, які вже не будуть відновлювати. 

Теги: енергетика Укренерго ремонт імпорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іноземні інвестори просять Зеленського запобігти банкрутству зеленої енергетики України
Іноземні інвестори просять Зеленського запобігти банкрутству зеленої енергетики України
11 лютого, 11:19
Україні потрібні інвестиції в зелену енергетику
Зелена енергетика мінімізує блекаути – Зеленський
Вчора, 17:30
Останні декілька днів українці мали світло без значної кількості відключень
Зеленський подякував енергетикам за дні без відключень світла
Вчора, 14:56

Події в Україні

Енергосистема України третій день поспіль працює стабільно, але діють обмеження в Одесі
Енергосистема України третій день поспіль працює стабільно, але діють обмеження в Одесі
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже дві години (мапа)
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже дві години (мапа)
Нацгвардійці знищили російський літак Су-25 та розповіли деталі
Нацгвардійці знищили російський літак Су-25 та розповіли деталі
На Черкащині підлітки підпалили чоловіка і вели трансляцію в Tik-Tok
На Черкащині підлітки підпалили чоловіка і вели трансляцію в Tik-Tok
Британська розвідка повідомила, чи має Росія достатньо сил для наступу
Британська розвідка повідомила, чи має Росія достатньо сил для наступу
Російські атаки зруйнували майже всі електропідстанції на Львівщині – Садовий
Російські атаки зруйнували майже всі електропідстанції на Львівщині – Садовий

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Арестович втрапив у новий мовний скандал: реакція соцмереж
36K
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
18K
Без 8-го березня, але з Днем українки – святкові нововведення від депутатів
17K
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
14K
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9146
США попереджають Україну про переломний момент у війні

Новини

Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Сьогодні, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
Вчора, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
Вчора, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
Вчора, 15:00
Киянин ледь не зарізав водія маршрутного таксі заради грошей (шокуючі кадри)
Вчора, 14:08
Кадиров істерично погрожує ядерною зброєю та атакою на Київ
Вчора, 13:43

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту