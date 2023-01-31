В енергосистемі виник значний дефіцит через похолодання – «Укренерго»

Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання

До всіх обленерго доведені ліміти споживання

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит, продовжує зростати споживання електроенергії через похолодання. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

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Повідомляється, що енергосистема все ще відновлюється після попередніх ракетних обстрілів росіян, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Наразі перевищення лімітів не зафіксовано, тому аварійні відключення не застосовувалися. Проте, враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів в областях та застосування обмежень.

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До того ж, протягом доби декілька блоків ТЕС було виведено в ремонт з технологічних причин. Внаслідок чого виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

Нагадаємо, «Укренерго» встановило нові ліміти споживання електрики. Раніше генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що енергосистема по суботах та неділях стикається з найбільшим дефіцитом.