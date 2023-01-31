Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В енергосистемі виник значний дефіцит через похолодання – «Укренерго»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В енергосистемі виник значний дефіцит через похолодання – «Укренерго»
Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання
фото ілюстративне

До всіх обленерго доведені ліміти споживання

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит, продовжує зростати споживання електроенергії через похолодання. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Повідомляється, що енергосистема все ще відновлюється після попередніх ракетних обстрілів росіян, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. 

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Наразі перевищення лімітів не зафіксовано, тому аварійні відключення не застосовувалися. Проте, враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів в областях та застосування обмежень.

До того ж, протягом доби декілька блоків ТЕС було виведено в ремонт з технологічних причин. Внаслідок чого виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

Нагадаємо, «Укренерго» встановило нові ліміти споживання електрики. Раніше генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що енергосистема по суботах та неділях стикається з найбільшим дефіцитом. 

Теги: енергетика Укренерго небезпека ремонт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці мають економити споживання електроенергії у вихідні – прохання енергетиків
Українці мають економити споживання електроенергії у вихідні – прохання енергетиків
28 сiчня, 01:13
Наразі усі шість енергоблоків ЗАЕС зупинені
Окупанти планують подавати електроенергію із Запорізької АЕС до Росії – Генштаб
27 сiчня, 21:23
Енергетики роблять усе можливе, аби в українців було світло у домівках
Окупація електростанцій та пошкодження більшості ТЕС не дозволяють виробляти необхідну кількість електроенергії, – ДТЕК
28 сiчня, 16:08

Суспільство

В енергосистемі виник значний дефіцит через похолодання – «Укренерго»
В енергосистемі виник значний дефіцит через похолодання – «Укренерго»
У Чернігівській області оголошено червоний рівень небезпеки (мапа)
У Чернігівській області оголошено червоний рівень небезпеки (мапа)
Опади та ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Опади та ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Поки українці по копійці збирали на ЗСУ, нардепи купували люксові автівки – розслідування
Поки українці по копійці збирали на ЗСУ, нардепи купували люксові автівки – розслідування
Прем’єрка Естонії знайшла, як допомогти українським військовим (фото)
Прем’єрка Естонії знайшла, як допомогти українським військовим (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Московська церква пішла жалітися в ООН
28K
Тищенко розповів, хто йому дозволив їхати у відпустку в Таїланд
16K
Золота медаль за зґвалтування – Володимир Кличко роздав росіянам «олімпійські нагороди»
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9691
«Кадировці» згвалтували у Мелітополі пропагандистку з РФ та побили оператора
7863
Володимир Горбулін: Розпочалася світова війна

Новини

Російські пропагандисти погрожують світу ядерною війною
Вчора, 23:15
Захід допоможе Україні снарядами, дипломатичний скандал з Іраном. Головне за 30 січня
Вчора, 22:25
Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму
Вчора, 21:40
Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно
Вчора, 21:05
Московська церква пішла жалітися в ООН
Вчора, 19:51
Австралія та Франція вироблятимуть снаряди для України: стали відомі дати поставок
Вчора, 19:39

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту