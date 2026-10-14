Відеоверсія концерту із піснями легендарного українського хітмейкера вже доступна на YouTube

У проєкті «Тишком нишком» Бровченко уперше виступив ще й як композитор

На YouTube за підтримки Українського культурного фонду (УКФ) вийшла повна відеоверсія камерного концерту «Тишком-Нишком Лайв». До програми увійшли вісім композицій на слова та музику відомого українського поета-пісняра Миколи Бровченка. Про це повідомляє «Главком».

Прем'єра концерту відбулася 18 вересня на ВДНГ. Першопочатково прем’єрний показ планувався у межах фестивалю «Книжкова країна» на ВДНГ. Проте через безпекову ситуацію захід скасували, і команда переорієнтувала виступ у простір book.ua в шостому павільйоні ВДНГ – поруч із укриттям.

Крім того, під час підготовки керівник проєкту долучився до лав Збройних сил України, тож команді довелося завершувати роботу самостійно.

«Кожен проєкт живе своїм життям, і сьогодні в Україні це означає постійно адаптуватися до обставин. Керівник проєкту долучається до лав ЗСУ, а команда має продовжувати роботу й довести задумане до кінця. Через безпекову ситуацію фестиваль скасували, тож довелося терміново шукати нове рішення», – розповіла продюсерка проєкту Лілія Млинарич.

Аудиторія концерту була обмежена, що створило особливу камерну атмосферу «на відстані руки» між музикантами та слухачами. Саме таким проєкт і задумували – камерним наживо, але розрахованим на широку аудиторію онлайн.

У проєкті «Тишком нишком» Бровченко уперше виступив ще й як композитор фото: Дар'я Літвінова

«На концерті мене найбільше вразило, як слухачі реагували на все дійство. Їхні посмішки саме там, де вони були задумані командою, печаль в очах – як відлуння на музику і слова пісень. Вразила атмосфера повної довіри і бажання не просто слухати, але й чути», – ділиться Микола Бровченко.

До концерту увійшли шість пісень на слова й музику Миколи Бровченка – «Магія», «Не запалюй вогню», «Не спи, дівонько», «Джаз роман», «Тет а тет», «Причаїлася» – і дві пісні на його слова та музику Сергія Круценка. Композитор і музикант Сергій Круценко, якого не стало в січні 2023 року, був другом і багаторічним співавтором Бровченка. Тому ці дві пісні звучать водночас як продовження їхньої спільної творчості та як пам'ять про Круценка. Це прем'єрна пісня «Таємних пісень плейлист» і давній хіт «Полуднева спека», що отримав нове прочитання.

Прем'єра концерту відбулася 18 вересня на ВДНГ фото: Дар'я Літвінова

«У «Полудневій спеці» ми насамперед змінили внутрішній рух пісні, її ритмічну основу. Спочатку це була композиція в танцювальному попстилі, а ми перетворили її на класичну босанову. Я також дещо змінив гармонію, додав нові акорди. Але головне перетворення відбулося саме завдяки бразильському ритму та акустичній гітарі, характерній для босанови. Саме вони надали композиції нового характеру та звучання», – пояснює саунд-продюсер проєкту Костянтин Іоненко.

Голосом проєкту стала джазова співачка Тетяна Гончарова (Goncharova Project), а музичний супровід забезпечив Kostiantyn Ionenko Quartet. Саунд-продюсер Костянтин Іоненко поєднав у програмі елементи софт-року, босанови, джазу, фолку та блюзу.

Зазначимо, Миколу Бровченка передусім знають як автора текстів: пісні на його слова в різні роки виконували Тіна Кароль, Тоня Матвієнко, Koxak System, Віктор Павлік, Злата Огневич та інші українські артисти. У проєкті «Тишком нишком» він уперше виступив ще й як композитор.

Відомі пісні на слова Миколи Бровченка у виконанні українських артистів

Бровченко значущо приклався до поетичного надбання 1990-х років. Зокрема, у 1993 році хіт «Панно Кохання» на його слова приніс Гран-прі на фестивалі «Слов’янський базар» Таїсії Повалій, давши старт її кар'єрі. Згодом співачка, яка фактично поховала свою україномовну творчість ще у 2000-х, а після початку російської агресії остаточно втекла до Росії та підтримала війну проти України, несподівано вирішила перезаписати цю легендарну пісню.

«Україна – це ти» – чи не найвідоміший хіт автора у виконанні Тіни Кароль, який став справжнім дитячим та патріотичним гімном в Україні.

Крім того, його авторству належить проникливий трек «Я вільна», який виконує Анастасія Приходько.

Також Бровченко написав текст до чуттєвої та значущої композиції «Як відгримить війна» у виконанні гурту Kozak System.

Нагадаємо, Микола Бровченко, автор відомої пісні «Панно кохання», яка свого часу принесла популярність Таїсії Повалій, прокоментував любов співачки до російської сцени. Композитор пояснив в інтерв'ю «Главкому», що вплинуло на вибір артистки та її чоловіка, продюсера Ігоря Ліхути, стати на бік Росії.