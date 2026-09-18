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Автор хіта, який зробив Повалій знаменитою, поставив діагноз співачці-зрадниці та її продюсеру

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Таїсія Повалій підтримує війну Росії проти Україну та політику Кремля
фото: Instagram Таїсії Повалій

Микола Бровченко: «Те, що зараз Тая говорить в інтерв'ю, це просто на голову вже не налазить»

Микола Бровченко, автор відомої пісні «Панно кохання», яка свого часу принесла популярність Таїсії Повалій, прокоментував любов співачки до російської сцени. Композитор пояснив в інтерв'ю «Главкому», що вплинуло на вибір артистки та її чоловіка, продюсера Ігоря Ліхути, стати на бік Росії.

Попри намагання Таїсії Повалій здобути любов та прихильність росіян, її концерти у Москві збирають напівпорожні зали. На думку Миколи Бровченка, це доказ того, що зрадників ніде не люблять.

Він вважає, що позиція Повалій та Ліхути у війні РФ проти України сформувалася ще з 1990-х років, коли Москва для співачки була головною естрадою та місцем для розвитку її кар'єри. «Ви розумієте, в ті часи, на початку 90-х і далі, коли Тая злітала, вони співали українською, тому що тоді була хвиля. Після 91-го року, після Незалежності, скрізь дзвеніло: «Ми – Україна, ми – українці, ми співаємо своє». Але оцей совковий менталітет у багатьох ще глибоко сидів. Для неї і таких, як вона, Меккою естради залишалася Москва. Там були Доліни, туди поїхала Корольова, і вони там були у шоколаді. І наших туди тягли, створювали з них манкуртів. І багатьох «тягло» туди», – вважає автор пісень.

Також автор пісень Таїсії Повалій прокоментував її висловлювання на російських пропагандистських каналах. За словами Миколи Бровченка, подібне складно витримати. «Те, що зараз Тая говорить в інтерв'ю, це просто на голову вже не налазить: про Україну, зокрема. Колись, можливо, вони і шкодували, тому що зрозуміли, що в Росії вони ніхто. І вони передчували це. Але зараз, у 2026 році, коли вона говорить «Россия-матушка»... Це складно, це складно витримати», – вважає сонграйтер.

Автор хіта, який зробив Повалій знаменитою, поставив діагноз співачці-зрадниці та її продюсеру фото 1
фото: uacrr.org.ua

Микола Бровченко давно спілкувався з Таїсією Повалій. «Це було дуже давно. Навіть не пригадаю. По-моєму, вже після першого Майдану припинили контакти. У нас не було вже приводів для спілкування», – резюмував він.

Микола Бровченко – автор пісень, які стали знаковими для української естради часів Незалежності. Його «Панно Кохання» принесла Україні у 1993 році першу визначну міжнародну музичну перемогу – гран-прі на конкурсі «Слов’янський базар» у Вітебську. Його суперхіт «Полуднева спека» у 2000-х вивів співачку, що виконала цю пісню, у перший ешелон українського шоу-бізнесу. Відео на композицію, відзняте в українській Ялті, було визнано найкращим за версією фестивалю «Таврійські Ігри». Ще один патріотичний шлягер – «Україна – це ти» – наприкінці 2016 року внесено до шкільної програми.

Сьогодні митець готує особливий проєкт – «Тишком-нишком». Бровченко постане у новому для себе форматі. А його пісні наживо, у затишній атмосфері богемного зібрання, виконає особлива співачка – Тетяна Гончарова. Пісні звучатимуть у різних жанрах – софт-рок, джаз, фолк, блюз. «Главкому» є інформаційним партнером «Тишком-нишком».

Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій підтримала Росію у війні проти України. Артистка брала участь у пропагандистських заходах, підтримувала так звану «спеціальну військову операцію», виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала антиукраїнські наративи. Це довів вінницький міський суд та засудив Повалій до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, визнавши її винною у колабораційній діяльності та підтримці російської агресії проти України.

До слова, співачка Таїсія Повалій у 2024 році отримала російське громадянство. Вона показалася на виборчій дільниці у Москві, де позувала на тлі банера з написом «Вибори президента Росії 15-17 березня», а в руках тримала російський паспорт із посмішкою на обличчі.

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Теги: росія співачка Таїсія Повалій Микола Бровченко

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