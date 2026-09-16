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Автор легендарних хітів Повалій, Ані Лорак та Тіни Кароль розказав, які виплати тепер отримує

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Микола Бровченко назвав свою найкасовішу пісню, написану за останні 10 років
фото: Микола Бровченко/Facebook

Микола Бровченко: «Чи отримую я авторські? Так, але зараз набагато менше»

Автор відомих українських пісень Микола Бровченко розкрив суму виплат, які отримує за свої роботи. Митець пояснив в інтервʼю «Главкому», що нині приносить йому прибуток та від чого він залежить.

За словами Миколи Бровченка, нині його авторські виплати стали меншими. «Все дуже залежить від того, наскільки ти активний в ефірах, на радіо, у HoReCa (абревіатура позначає сферу послуг гостинності: готелі (Hotel), ресторани (Restaurant) та кафе/бари/кейтеринг (Cafe/Catering)», – зазначив сценарист.

За місяць Микола Бровченко може отримати близько 30-40 тис. грн. Однак розмір виплат залежить від ротації, премʼєр чи прослуховувань. «Якщо йде сплеск, прем'єра пісні, її ротації, то це може впасти на рахунок і 30-40 тис. на місяць. Але коли проходить час, немає івентів, немає публічних виступів, пісня починає існувати в іншому вимірі, то й виплати значно менші», – пояснив митець.

Наразі співпраця авторів та виконавців змінилася, зокрема, зірки все частіше пишуть пісні самостійно, тому авторам роботи не залишається. «Взагалі відбулася зміна парадигми співпраці авторів і виконавців. Раніше були замовлення пісень, текстів. Зараз цього практично немає. Дуже багато авторів тепер – «три в одному»: виконавець, слова і музика. Артист сам напише слова або візьме, вибачте, вірші сучасників чи поетів із Розстріляного Відродження, і напише до них свою музику. І все. Йому не потрібні поети. Нещодавно Сергій Жадан теж помітив, що в нас дуже сильно впала планка lyrics – рівень текстів. І тому, повертаючись до питання, чи отримую я авторські: так, але зараз набагато менше», – поділився автор.

Бровченко зауважив, що наразі прожити лише на авторські виплати він не може. Тож пояснив, на чому заробляє тепер. «Якийсь час тому, років три-чотири, я активно долучився до таких більших форм музослів’я – написання лібрето для опер, мюзиклів. В театрах теж потрібен лібретист-лірицист, який просто може надати смислу і ословеснити музику. І там, слава Богу, інший вимір виплат. Мені це трохи поки що допомагає – великі форми. Більше, ніж пісня. Тому що пісня: одна зробила великий сплеск, а інша пройшла непоміченою. І таке бувало. І тоді на ці копійки навряд чи хто проживе», – поділився він.

Однією з найкасовіших пісень Миколи Бровченка за останні 10 років стала композиція «Україна – це ти». Слова до неї написані у співавторстві зі співачкою Тіною Кароль.

«Україна – це ти»

«Україна – це ти» – гарний приклад співтворчості виконавця-композитора і автора слів. Тіна придумала ідею пісні, вона придумала приспів – мелодійно і з словами (разом дотисли варіанти), вона придумала мелодію заспівів. І тут я підключився і усі заспіви, а також реперський «місток» в середині пісні отримали слова. Пісня злетіла. Якщо говорити про останнє десятиліття, так, можливо, її можна назвати найкасовішою, але мені головне, що вона «пішла в народ», – розповів автор пісні.

Микола Бровченко – автор пісень, які стали знаковими для української естради часів Незалежності. Його «Панно Кохання» принесла Україні у 1993 році першу визначну міжнародну музичну перемогу – гран-прі на конкурсі «Слов’янський базар» у Вітебську. Його суперхіт «Полуднева спека» у 2000-х вивів співачку, що виконала цю пісню, у перший ешелон українського шоу-бізнесу. Відео на композицію, відзняте в українській Ялті, було визнано найкращим за версією фестивалю «Таврійські Ігри». Ще один патріотичний шлягер – «Україна – це ти» – наприкінці 2016 року внесено до шкільної програми.

Сьогодні митець готує особливий проєкт – «Тишком-нишком». Бровченко постане у новому для себе форматі. А його пісні наживо, у затишній атмосфері богемного зібрання, виконає особлива співачка – Тетяна Гончарова. Пісні звучатимуть у різних жанрах – софт-рок, джаз, фолк, блюз. «Главком» є інформаційним партнером «Тишком-нишком».

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Теги: зарплата гроші пісня шоубіз Микола Бровченко

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