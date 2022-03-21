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    Росіяни хизуються на телебаченні, як вони розбомбили ТРЦ у Києві (відео)

    20 березня російська армія завдала ракетного удару по Києву - Росіяни хизуються на телебаченні, як вони розбомбили ТРЦ у Києві (відео)
    20 березня російська армія завдала ракетного удару по Києву
    фото: ТСН

    Від удару росіян загинуло восьмеро людей

    Увечері 20 березня внаслідок ворожого обстрілу у Подільському районі столиці палав торговельний центр. Від удару росіян загинуло восьмеро людей. Житлові будинки, що навколо, пошкоджено. Тим часом росіяни хизуються на своєму телебаченні, як вони поцілили у київський ТРЦ. Це відео сьогодні «крутять» на багатьох російських телеканалах:

    Нагадаємо, учора, 20 березня, в Києві внаслідок влучання російської ракети загорівся торгівельно-розважальний центр «Ретровіль».

    На ранок стало відомо, що жертвами ракетного удару по «Ретровілю» стали восьмеро осіб. Також руйнування зазнав магазин для будівництва мережі Leroy Merlin, яка продовжує вести економічну діяльність на території країни-агресорки.

    Наразі мережа розшукує тіктокера, який «навів» окупантів.

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    Теги: росія окупанти Київ війна торгівля бомбардування Україна магазин окупація #stoprussia
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    Росіяни хизуються на телебаченні, як вони розбомбили ТРЦ у Києві (відео)