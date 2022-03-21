Окупанти, що наступають на Київ з північного сходу, зупинилися – Міноборони Британії

Війська агресора, що наступають з боку Гостомеля на північному заході, були відбиті запеклим опором українських військ

Попри відсутність прогресу, Київ залишається головною військовою метою Росії

Основна частина окупаційних сил, що наступають на Київ з північного сходу, залишається більш ніж в 25 кілометрах від центру міста. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві додали, що російські сили, що наступають на столицю з північного сходу, зупинилися. Водночас російські війська, що наступають з боку Гостомеля на північному заході, були відбиті запеклим опором українських військ.

«Попри відсутність прогресу, Київ залишається головною військовою метою Росії, і, швидше за все, в найближчі тижні пріоритетними будуть спроби оточити місто», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, фіксуються випадки, коли цілі підрозділи російських військових добровільно здаються у полон.

21 березня близько 4:30 у Сумах на підприємстві «Сумихімпром» стався витік аміаку.