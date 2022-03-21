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    Події в Україні

    Окупанти, що наступають на Київ з північного сходу, зупинилися – Міноборони Британії

    Війська агресора, що наступають з боку Гостомеля на північному заході, були відбиті запеклим опором українських військ - Окупанти, що наступають на Київ з північного сходу, зупинилися – Міноборони Британії
    Війська агресора, що наступають з боку Гостомеля на північному заході, були відбиті запеклим опором українських військ
    фото: Міноборони

    Попри відсутність прогресу, Київ залишається головною військовою метою Росії

    Основна частина окупаційних сил, що наступають на Київ з північного сходу, залишається більш ніж в 25 кілометрах від центру міста. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

    У відомстві додали, що російські сили, що наступають на столицю з північного сходу, зупинилися. Водночас російські війська, що наступають з боку Гостомеля на північному заході, були відбиті запеклим опором українських військ.

    «Попри відсутність прогресу, Київ залишається головною військовою метою Росії, і, швидше за все, в найближчі тижні пріоритетними будуть спроби оточити місто», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, фіксуються випадки, коли цілі підрозділи російських військових добровільно здаються у полон.

    21 березня близько 4:30 у Сумах на підприємстві «Сумихімпром» стався витік аміаку.

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    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти, що наступають на Київ з північного сходу, зупинилися – Міноборони Британії