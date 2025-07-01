Ветеранка Дворецька заявила, що у Києві невідомий вистрілив у її автівку з сином

Оглянувши автомобіль, жінка виявила отвір у склі, розташований за 15 сантиметрів від автокрісла, де сидів її син

Вечірня поїздка додому ледь не обернулася трагедією для ветеранки російсько-української війни, керівниці інструкторського відділу благодійного фонду «Повернись живим» Вікторії Дворецької та її сина. Невідомий велосипедист відкрив стрілянину по їхньому автомобілю на столичному Виноградарі, дивом не влучивши в дитину. Про це Вікторія Дворецька повідомила на своїй сторінці у Facebook, закликаючи замислитися над проблемою вільного обігу пневматичної зброї, інформує «Главком».

За словами жінки, інцидент стався 30 червня 2025 року близько 20:00, коли Вікторія з сином поверталася з магазину. Проїжджаючи ринок «Виноградар», жінка помітила, як велосипедист бив рукою по склу іншої машини. Вже за мить-дві пролунав постріл.

«Я почула дивний звук – дивлюся в дзеркало заднього виду і бачу істоту на велосипеді, яка стріляє по нашій машині зі схожого на зброю предмета. Гальмую, прошу дитину пригнутись і вибігаю до нього. Мамкин гангстер, мабуть, не очікуючи, що я зупинюсь, втікає на велосипеді всередину ринку», – розповіла Вікторія.

Пошкодження на автівці Вікторії Дворецької фото: Вікторія Дворецька/Facebook

Оглянувши автомобіль, жінка виявила отвір у склі, розташований за 15 сантиметрів від автокрісла, де сидів її син фото: Вікторія Дворецька/Facebook

Оглянувши автомобіль, жінка виявила отвір у склі, розташований лише за 15 сантиметрів від автокрісла, де сидів її син. За характером пошкодження, ймовірно, стріляли з пневматичного пістолета, схожого на Флобер.

Поліція оперативно відреагувала на виклик. Прибули криміналісти, відібрали пояснення та заяви. Завдяки численним камерам спостереження в районі ринку, вже за годину правоохоронці мали фото підозрюваного велосипедиста.

Проте, як зазначає Вікторія Дворецька, навіть у разі затримання нападнику загрожує лише адміністративний штраф за дрібне хуліганство (ст. 174 ККУ). Це викликає у неї занепокоєння щодо безкарності таких вчинків та вільного доступу до пневматичної зброї.

«Для розуміння, якби в момент, коли якийсь ненормальний стріляє в мою дитину, я застосувала власну зброю, навіть для пострілу в повітря, то більш за все, якраз я сиділа б у відділку і на мене чекатили б суди. Мою зброю можна ідентифікувати за балістичною експертизою – і це насамперед і є розуміння відповідальності», - зауважила жінка. Вона додала, що вночі, думаючи над тим, що трапилося, знайшла безліч пропозицій про купівлю пневматичних пістолетів в інтернеті, навіть «Розетка» може доставити вам його.

«Навіщо зброя, яку може купити кожна мавпа і відчувати себе гангстером? Зброя, яка може вистрілити у вас чи дітей просто на вулиці», – обурюється Вікторія, підкреслюючи парадокс: легальне володіння вогнепальною зброєю передбачає відповідальність, тоді як пневматика, яку можна легко придбати, залишається поза належним контролем.

Дворецька закликала Міністерство внутрішніх справ та Патрульну поліцію звернути увагу на цю проблему. Вона також звернулася до можливих свідків, які проїжджали проспектом Свободи 30.06.2025 року о 20:00 та мають відео з реєстратора, надати інформацію, що допоможе встановити особу нападника.

Допис Вікторії Дворецької скриншот допису

Вікторія Дворецька на позивний Дика – українська громадська діячка, ветеранка російсько-української війни. Вона народилася 28 листопада 1992 року у селищі Гребінки на Київщині. Вікторія брала участь у Революції Гідності у складі 39-ї жіночої сотні Самооборони Майдану. Після початку російської війни проти України в 2014 році, вона добровільно поїхала на фронт у підрозділ, що складався переважно з майданівців – батальйон «Айдар». Брала участь у боях за місто Щастя.

У червні 2014 року у боях за селище Металіст Луганської області отримала поранення. У складі групи розвідки з п'яти осіб виконувала завдання з зачистки території гольфклубу. Противник влаштував бійцям засідку. 2 год 40 хв вони тримали оборону до приходу підкріплення. Вікторія отримала осколкове поранення у ногу, контузію. Після відновлення близько пів року займалася в підрозділі пошуком, ідентифікацією тіл загиблих, організаційним супроводом, допомогою родинам полеглих з оформленням документів.

Демобілізувалася влітку 2015 року, але вже 2016-го повернулася до «Айдару», уклавши контракт зі Збройними силами. Командувала ротою вогневої підтримки і ротним опорним пунктом. Під її керівництвом підрозділ воював рік під Оленівкою і сім місяців на Світлодарській дузі у Донецькій області.

У 2016 році закінчила курси з підготовки офіцерів запасу Національного університету оборони України. У 2017-2018 роках викладала загальновійськові дисципліни в 169-му Навчальному центрі «Десна». Потім служила у Центрі морально-психологічного забезпечення ЗСУ. Загалом Вікторія була військовослужбовицею сім років, із них майже чотири – безпосередньо на фронті. Вийшла в запас 2021 року у званні старшого лейтенанта.

У 2021-2022 роках Вікторія очолювала ветеранський відділ Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим». Долучалася до розробки стратегії Міністерства в справах ветеранів із підтримки ветеранського підприємництва. З літа 2022 року очолила інструкторський відділ фонду.

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