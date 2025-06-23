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Росія масовано атакувала Київ «шахедами» та ракетами: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія масовано атакувала Київ «шахедами» та ракетами: головне за ніч
Через російську атаку горить будинок
фото: glavcom.ua

У столиці наразі п'ять постраждалих

Російські терористи масовано атакували Київ ракетами та «шахедами», є руйнування, пожежа та постраждалі, президент США Дональд Трамп знову обговорює Іран та удари по ньому. «Главком» зібрав головні події ночі проти 23 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Київ

У ніч на 23 червня російська терористична армія атакувала Київ ракетами та «шахедами». Про це повідомляє «Главком».

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі горить багатоквартирний будинок

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За інформацією Кличка, внаслідок атаки є пошкодження у таких районах столиці:

  • У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на двоповерховий житловий будинок. Загоряння та потерпілих немає.
  • У Соломʼянському районі зафіксовані займання в приватному секторі та в нежитловій будівлі. Також падіння  уламків біля житлового будинку. Медики госпіталізували двох постраждалих, надали допомогу та далі вони потребують амбулаторного лікування.
  • У Святошинському районі пошкоджене скління вікна в одній із квартир багатоповерхівки. Також на Святошино уламки БпЛА впали на відкритій території стадіону. Пожежі та потерпілих немає.

Київщина опинилася під атакою БпЛА

У ніч на 23 червня Київщина опинилася під масованою атакою ворожих БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Внаслідок атаки російської окупаційної армії є руйнування у двох районах Київської області:

  • В Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання трьох приватних будинків. Ще один приватний будинок та будівля готелю пошкоджено;
  • У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.

Рада безпеки ООН провела засідання через удари США по Ірану

Рада Безпеки ООН зібралася на екстрене засідання у зв'язку з ударами Сполучених Штатів по території Ірану. Обговорення відбувається на тлі загострення ситуації навколо іранської ядерної програми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що наразі головним пріоритетом Лондона є підтримка деескалації. Вона наголосила, що Велика Британія вже давно висловлює чітку позицію щодо неприпустимості наявності ядерної зброї в Ірану, оскільки його ядерна програма становить серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці.

Водночас Вудворд уточнила, що Велика Британія не брала участі в ударах, завданих США чи Ізраїлем. 

Трамп знову заговорив про Іран та удари по ньому

Президент США Дональд Трамп заявив, що американським силам напередодні вдалося запобігти загрозі з боку Ірану, фактично «вирвавши бомбу з його рук» до того, як Тегеран зміг її застосувати. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, Іран несе відповідальність за загибель і поранення тисяч американців. Він також нагадав про захоплення американського посольства в Тегерані, яке стало одним із символів напруженості між двома країнами.

Також президент США Дональд Трамп після ударів по іранських ядерних об’єктах заявив, що Сполучені Штати стали «гарячими, як пістолет». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

У коментарі виданню Трамп зазначив, що після свого повернення до Білого дому повністю змінив імідж країни на міжнародній арені.

Чи вистачило одного бомбардування Ірану? У США є сумніви

Після ударів США по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану деякі офіційні особи висловили сумніви щодо того, чи здатна одна бомбардувальна операція повністю зупинити іранську ядерну програму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Аналітики розвідки наразі продовжують оцінювати, наскільки ефективно атаки завадили Тегерану створити ядерну зброю, якби він ухвалив таке рішення.

До ударів американські розвідувальні служби вже припускали, що попередня масштабна ракетна кампанія Ізраїлю проти Ірану, внаслідок якої загинули кілька провідних іранських науковців, затримала ядерну програму лише на кілька місяців.

Теги: пожежа Київ Дональд Трамп бомбардування будинок безпілотник ракетна атака Тимур Ткаченко

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