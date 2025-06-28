Як зенітні дрони можуть врятувати артилерію

Артилерійські проблеми сучасності очами аеророзвідки

Артилерійські проблеми сучасності очами аеророзвідки.

Сьогодні ми поговоримо про причини, які роблять з такого коштовного та потенційно жахливого засобу як артилерія, замість «богі війни» максимум «бесеня». І до чого тут зенітні дрони (ну куди ж без них).

В останній час згідно зі статистикою, процент ураження артилерії, навіть при наявності снарядів, м'яко кажучи, відстає від дронів, які роблять багато того ж самого, тільки точніше та дешевше. І ні, це не тому що артилерія втратила свою актуальність. Без неї – ніяк. Але часи змінюються, а артилерія не дуже.

Засилля дронів, які дуже швидко виявляють артилерійські системи та організовують ураження вже за 15-30 хвилин від виявлення до ураження, залежно від того FPV вже кудись летіла, і її переорієнтували на більш вагому ціль, чи «Молнію»/«Ланцет» підіймають у повітря конкретно на вказану ціль.

Цей малюнок на полі боя змушує артилеристів бути вкрай швидкими. Виїхав при чистому небі, заскочив в посадку, замаскувався при «чистому» небі. Фух, є. Треба працювати, а поруч «Зала»? Чекай. Відійшла? Працюємо. Декілька пострілів і вона вже повертається? У капці, валимо, зараз прилетить.

Яка батарейна стрільба? Забудьте. Хоча найкраще артилеристи дають розгром саме при роботі батареї з декількох стволів. І артилерія не може застосовуватися ефективно, згідно зі своїми можливостями. А це недешевий засіб. САУ – дорога річ. Один снаряд вартує 1500-4000 євро (105-155 мм). І цей пост про проблеми артилерії, очами аеророзвідника.

Я б розбив цей пост на дві проблеми.

Корегування Захист артилерії під час роботи.

Ну і поїхали.

Корегування. Якийсь час розвиток БПЛА був під рукою артилерії, а саме управління артилерії та ракетних військ, чи якось так. Не можу сказати що це було ефективне співіснування.

По перше – навчання на арткорегувальника взагалі не було організовано. Тому досі артилерію корегують «плюс мінус на око». Двісті вліво, 100 вправо, два кліки по такому азимуту...

Ми колись пропонували артилеристам з якими працювали давати їм відносно точні координати прильотів снарядів при промахах, бо нам одні натівські спеціалісти казали що програмне забезпечення сучасних САУ/Топорів мають можливість вирахувати похибку для другого пострілу згідно з прильотом першого пострілу) одна з функцій балістичного калькулятора).

Ну типу треба попасти ось сюди, постріл, снаряд лягає трохи по іншим координатах, ти вводиш координати фактичного прильоту, та вказуєш куди треба зараз стріляти, і система дуже точно вираховує потрібну похибку. Але нам здебільшого відмовляли.

Ну звикли так люди працювати, чого ми будемо лізти. Снаряд же ж всього декілька тисяч євро коштує, чого б не кинути декілька кабанчиків для пристрілки. А потім іноді після декількох промахів СОБ на стрімі починає думати, то була помилка артилериста, неправильно пораховані на око відстані, чи просто снаряди невідповідні, і пороху дають при пострілах різну швидкість.

Іноді до речі працюють дуже круті артилерійські розрахунки, але стабільності у цьому немає. Іноді можуть дуже круто все розвалити, а іноді дивишся на екран і не розумієш інтелект людей по ту сторону. Треба стандартизація навчання і взаємодії.

Крім навчання доволі сильно саботував цей розвиток сам засіб. А саме – БПЛА «Фурія», яку пропхнули як артилерійський корегувальник, і після чого всі вирішили що це ідеальний БПЛА якому не треба розвиток.

У той час коли «Орлани» корегували арту маючі на борту програми, які автоматично вираховували поправки фіксуючи координати цілі, та координати точки прильоту, з прописаними настановами аеророзвідника та відповідним програмним софтом на борту САУ, ми на Донецьку використовували «Фурії» здебільшого щоб залетіти першими у зони типа Лозовського лісу, де часто були ЗРК, щоб потім пускати туди «Шарк» чи «Флай». Як таргет-дрон. Ну зібʼють – і хер з нею, все одно на більше нездатна. На жаль проблема була ще у тому, що вона і долетіти в цьому секторі не особливо могла до потрібної точки.

Ну і 2022-2023 рік на складах були здебільшого «аналогові» «Фурії». Маленький час у повітрі, поганий звʼязок (і цифровий теж, все той же «2.4»), камера не на рівні інших виробників – це все зіграло погану роль з БУАРами, яким ці «фурії» видавали. Хоча незрозуміло навіщо це все так робити, у тих же росіян непогано все організовано в питанні артилерійського корегування, навчання та відповідності засобів для цієї функції непогано все прописано/організовано. Бери, копіюй, буде працювати.

Але ніт, у нас свій шлях. Не знаю як там зараз «Фурія», може вже довели до ладу, і звʼязок поміняли, і камери нормальні встановили, і літає вона вже не півтори години, а обіцяні 3-4, що давно вже обіцяє виробник, але ще рік тому на лініях де я працював (Покровськ/Запоріжжя), фурісти мені казали що вони більше мучаться, ніж розвідують/корегують. Маю надію що нова «Фурія» не має старих недоліків.

Але цей засіб вплинув на розвиток крилатих екіпажів в БУАРах. Нафакапивши з цим засобом, багато де просто передали функцію корегування артилерії на бригадні РУБАКи/БУБАКи, або інші організми яки освоїли крила. А своїх пілотів які повинні були коригувати арту відправили на мавікі/бомбери.

Ну а який може бути розвиток, якщо всі звикли при необхідності смикати інший бригадний екіпаж? Тому культура розвитку корегування вмерла не почавшись. Хоча я знаю БУАРи де поставили в строй «Шарки»/«Флаї»/«Пуми» і непогано працювали, але це більше виключення.

Здебільшого в армії прийнято так: якщо артилеристу треба підсвітку – він її бере у когось, за виключенням артбригад, у тих завжди були різні крила. І те що на цей час в іншому місці падає функція оперативній обізнаності/полювання за допомогою FPV – ну і хер з нею. Почекають. Все це звісно впливає на загальну ефективність по армії.

Можливо ми введемо у БУАРи відповідні крила з відповідним програмним забезпеченням та будемо вчити взаємодії між пілотами та СОБом, що збільшить в системі швидкість реагування, влучність, та зменшить витрату снарядів, але це точно буде нескоро.

Захист.

Це окрема моя болюча тема, мені як бплашнику незрозуміло як можна було так повільно розвивати цей такий необхідний напрямок. І так, я про зенітні дрони. Бо артилерія потребує захисту.

Ви можливо думаєте по тексту зверху що критикую артилеристів. Але це не так. Я працював і з дуже гарними розрахунками, і я бачив яке пекло може принести в окрему точку 2-3 стволи з відповідними спеціалістами. Ніякі дрони не можуть зробити таке пекло, як гарно працююча артилерія, яка навалює батареєю.

І саме тому, коли ти розумієш яка потужна міць захована в цих засобах, тебе і бомбить коли вся твоя робота з артилерією, це година очікування поки з району піде «Суперкам», потім «постріл, другий, о поруч, давай на тих же поправках, а «Ланцет» у повітрі, я тікаю». І це однією САУ, бо треба розосереджувати техніку, яка там батарея, ти що? Окей, а як тоді треба?

Треба, щоб в артилерії був свій захист, свої зенітні екіпажі. Ну а протифпвішний реб та дробаши то взагалі базова тематика.

Щоб коли визначається робота артилерії, на місце виїжджали екіпажі зенітних дронів, та брали під контроль ділянку неба, не пропускаючи розвідувальні крила ворога в глибину, щоб ті знайшли САУ. І це велика ділянка, бо сучасні БПЛА здатні побачити САУ при гарній погоді на відстані біля 10 км.

Тому перехоплювати їх треба ще раніше. І так, це треба зенітні фпвішки, та доволі коштовні радари. Але вартість одного «Цезаря» біля 4 млн євро. Яких херячать і «ланцетами», і навіть іноді фпвішками під корегування з крила. Невже щоб цей засіб працював як він може (а він сука ой як може, я свідок, західні САУ, такі як «Цезар», «Паладін», чи «Панцер-2000» це взагалі відвал всього), не можна організувати для цього відповідні умови?

Артилерія якщо вже почала працювати, вона повинна допрацювати задачу, а не збігати посеред неї, інакше всі ті вистріляні коштовні снаряди не мають сенсу. Але якщо дати арті «допрацювати»... Буде пекло. І у цих умовах артилерія розгорнеться нарешті в пік своїх можливостей. Тим паче що «кабанчіку» похер на РЕБ та будь-яку протидію.

Так що не треба зарано списувати артилерію у світі дронів. Вона ще себе покаже на повну потужність. Просто її треба адаптувати під сучасні умови. І буде топ.