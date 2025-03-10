У«Дії» з'явився цифровий дозвіл на зброю

Власники зареєстрованої зброї можуть користуватися цифровим дозволом та генерувати витяг з Єдиного реєстру зброї

Аби довести право на володіння зброєю, потрібно показати поліцейським QR-код

У застосунку «Дія» з'явився цифровий дозвіл на зброю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

Як зазначається, у «Дії» можна буде за кілька кліків згенерувати витяг із Єдиного реєстру зброї та отримувати сповіщення про закінчення терміну дії дозволу.

У «Дії» можна буде отримувати сповіщення про закінчення терміну дії дозволу скріншот з відео

Для того, аби довести право на володіння зброєю потрібно показати QR-код дозволу, а поліція перевірить інформацію в реєстрі зброї.

«До цифровізації дозвіл мав вигляд паперового посвідчення, у який вручну вносили інформацію. Люди мали пам’ятати, коли треба оновити термін дії, та особисто йти в поліцію. Тепер у «Дії» ви бачите інформацію про всі дозволи, а ще отримаєте пуш, щоб встигнути оновити документ через онлайн-сервіс МВС», – йдеться в повідомленні.

Як додати дозвіл на зброю в «Дію»

Оновіть застосунок. Прогортайте всі документи в «Дії». Натисніть «Додати документ» далі «Дозвіл на зброю».

Документ зʼявиться в застосунку, якщо зброя зареєстрована в Єдиному реєстрі зброї.

Як відомо, підрахувати точну кількість зброї, яка може бути у населення України наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння.

До слова, Кабінет міністрів дозволив у період дії воєнного стану цивільним особам користуватись вогнепальною зброєю для стримування збройної агресії. Однак зброя має бути офіційно задекларована.