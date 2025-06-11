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Українець, який напав на людей у центрі Амстердама, виявився дезертиром

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Українець, який напав на людей у центрі Амстердама, виявився дезертиром
Нагадаємо, напад стався 27 березня поблизу площі Дам в Амстердамі
фото: нідерландські медіа

Колеги українця розповіли журналістам, що той демонстрував ознаки погіршення психічного стану

За нападом з ножем в центрі Амстердама у березні цього року, внаслідок якого постраждали пʼятеро людей, стоїть людина, що дезертувала зі Збройних Сил України. Як передає «Главком», про це повідомив нідерландський мовник NOS.

Чоловік на ім'я Роман отримав від командування короткотермінову відпустку, щоб відвідати матір, яка виїхала до Чехії після початку вторгнення росіян. Проте 30-річний військовий натомість вирушив у Нідерланди.

Колеги Романа розповіли журналістам, що той демонстрував ознаки погіршення психічного стану і заявляв про мрію провести решту життя у європейській в'язниці в Норвегії чи іншій країні, відомій хорошими умовами у тюрмах. Військовий навіть вивчав закони різних держав, щоб зрозуміти, як отримати довічне ув'язнення.

Нагадаємо, напад стався 27 березня поблизу площі Дам в Амстердамі. Чоловік з ножем накинувся на перехожих і поранив п’ятьох. Нападника зупинив британський турист – йому вдалось притиснути злочинця до землі і утримувати так до приїзду поліції.

Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що постраждалими є двоє американців літнього віку, 26-річний поляк, 73-річна жінка з Бельгії і 19-річна дівчина з Нідерландів. Мер Амстердама нагородила британця за його хоробрий вчинок та зазначила, що він не захотів публічно розкривати своє ім’я.

Згодом у Міністерстві закордонних справ України відреагували на повідомлення про можливе українське громадянство нападника, який поранив людей в Амстердамі.

Раніше ми писали, що земельний суд Мангайма, що на півдні Німеччини, засудив до довічного ув'язнення 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка за вбивство у березні 2024 року українки та її матері та у викраденні дитини. Про це повідомляє агенція dpa, передає DW.

Так, суд припустив, що подружжя мало намір видати дитину однієї з жертв за свою власну, а також встановив особливу тяжкість їхньої провини. Це означає, що дострокове звільнення з в'язниці для засуджених після 15 років у тюрмі є практично неможливим. Втім, додає dpa, на рішення суду ще можна подати апеляцію.

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Теги: Нідерланди напад

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