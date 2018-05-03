Напад на «кіборга» у Києві: поліція відкрила кримінальне провадження

У результаті конфлікту з невідомими учасник АТО отримав колото-різане поранення в спину

За фактом нападу на учасника АТО Дмитра Вербича столична поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. Як відомо, у середу, 2 травня, близько 20-ї години до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Костянтинівській відбулася бійка. На місце події негайно



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Невідомі напали на учасника АТО Дмитра Вербича

У результаті конфлікту з невідомими учасник АТО отримав колото-різане поранення в спину

За фактом нападу на учасника АТО Дмитра Вербича столична поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як відомо, у середу, 2 травня, близько 20-ї години до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Костянтинівській відбулася бійка. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Як повідомила т.в.о. начальника Подільського управління поліції Наталія Зіненко, чоловік проходив по вулиці та відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців та двох дівчат, які були одягнені у маски. Зловмисники накинулися на чоловіка, у результаті чого він отримав колото-різане поранення в спину.

Потерпілого госпіталізували, йому надали необхідну допомогу. Згодом із ним поспілкувалися правоохоронці.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Особам, причетним до вчинення правопорушення, загрожує до семи років позбавлення волі.

Працівники поліції опитали свідків та очевидців події, а також переглянули відео з камер спостереження. Наразі правоохоронці розшукують нападників і просять, якщо ви впізнали осіб, зображених на відео, повідомити за номером 102.

Напередодні стало відомо, що на столичному Подолі було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича. Поліція розпочала розшук групи нападників.