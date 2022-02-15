У Києві за добу зафіксовано понад 4 тис. випадків коронавірусу

Загалом у столиці підтверджено 411 576 випадків Covid-19.

Станом на ранок 15 лютого у Києві зафіксовано 4 584 нові випадки коронавірусу за добу. Це удвічі більше, ніж 14 лютого (2 293 випадки коронавірусу). Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Загалом у столиці підтверджено 411 576 випадків Covid-19.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 350 397 осіб (1 724 за добу);

(1 724 за добу); померли – 8 770 осіб (15 за добу).

У Київській області зафіксовано 216 161 випадок Covid-19 (1 228 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 190 429 осіб (524 за добу);

померли – 4 912 осіб (9 за добу).

До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19.