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    У Києві за добу зафіксовано понад 4 тис. випадків коронавірусу

    У Київській області зафіксовано 216 161 випадок Covid-19 - У Києві за добу зафіксовано понад 4 тис. випадків коронавірусу

    У Київській області зафіксовано 216 161 випадок Covid-19

    фото з відкритих джерел

    Загалом у столиці підтверджено 411 576 випадків Covid-19.

    Станом на ранок 15 лютого у Києві зафіксовано 4 584 нові випадки коронавірусу за добу. Це удвічі більше, ніж 14 лютого (2 293 випадки коронавірусу). Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

    Загалом у столиці підтверджено 411 576 випадків Covid-19.

    Від початку епідемії у Києві:

    • одужали – 350 397 осіб (1 724 за добу);
    • померли – 8 770 осіб (15 за добу).

    У Київській області зафіксовано 216 161 випадок Covid-19 (1 228 нових випадків за добу).

    Від початку епідемії в області:

    • одужали – 190 429 осіб (524 за добу);
    • померли – 4 912 осіб (9 за добу).
    Загалом, за добу 14 лютого в Україні зафіксували 29 724 випадки коронавірусної хвороби і 305 смертей внаслідок Covid-19.

    До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

    Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19.

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    Теги: здоров'я Київ хвороби коронавирус
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    У Києві за добу зафіксовано понад 4 тис. випадків коронавірусу