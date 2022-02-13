Колесніков спростував інформацію про те, що покинув чартерним рейсом Україну

Колесніков заявив, що залишається в Україні

Колесніков зазначив, що знаходиться в Києві і не збирається нікуди їхати

Бізнесмен, колишній віцепрем'єр Борис Колесніков спростував інформацію журналістів про те, що він покинув Україну чартерним рейсом. Про це Колесніков написав на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

Серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну в неділю – борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова.

Колесніков назвав публікацію неправдивою і наголосив, що залишається в Україні.

«Я в Києві і нікуди не збираюся до 1 березня (фінал Ліги Чемпіонів у Швеції)», – написав Колесніков.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що влада не вважає за необхідне закривати повітряний простір країни.

Як відомо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

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