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    Колесніков спростував інформацію про те, що покинув чартерним рейсом Україну

    Колесніков заявив, що залишається в Україні - Колесніков спростував інформацію про те, що покинув чартерним рейсом Україну
    Колесніков заявив, що залишається в Україні
    фото: Borys Kolesnikov / Facebook

    Колесніков зазначив, що знаходиться в Києві і не збирається нікуди їхати

    Бізнесмен, колишній віцепрем'єр Борис Колесніков спростував інформацію журналістів про те, що він покинув Україну чартерним рейсом. Про це Колесніков написав на своїй сторінці у Facebook.

    Раніше повідомлялося, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

    Серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну в неділю – борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова.

    Колесніков назвав публікацію неправдивою і наголосив, що залишається в Україні.

    «Я в Києві і нікуди не збираюся до 1 березня (фінал Ліги Чемпіонів у Швеції)», – написав Колесніков.

    Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що влада не вважає за необхідне закривати повітряний простір країни.

    Як відомо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

    Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

    Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

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    Теги: депутат Борис Колесніков олігархи літак SkyUp
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    Колесніков спростував інформацію про те, що покинув чартерним рейсом Україну