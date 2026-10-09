Наша пісня «гарна й нова». Як кияни реагують на нові заклики Кличка виїхати з міста

Журналісти та мешканці столиці звертають увагу на те, що порада «просто виїхати» є відірваною від реалій більшості людей

Чергова заява міського голови Віталія Кличка про необхідність перейти в «режим виживання» та заклики до киян за можливості тимчасово виїхати за місто викликали хвилю обурення та іронії в мережі. На тлі екстрених вимкнень світла, збоїв у роботі водопостачання та транспортного колапсу мешканці столиці закидають владі відсутність реальних дій щодо підготовки інфраструктури.

«Главком» зібрав реакції медійників та киян на чергові пропозиції столичної мерії.

Фінансове питання та «план стійкості»

Журналісти та мешканці столиці звертають увагу на те, що порада «просто виїхати» є відірваною від реалій більшості людей.

Зокрема, журналістка Юлія Бойко зауважує, що переїзд потребує значних ресурсів, яких у багатьох просто немає:

«Світло, тепло, вода під великим питанням – вже в курсі, другу добу сиджу в темряві, без води та ще й з жахливим отруєнням. Тим, хто може, радять виїхати. Куди? За що? І головне – де взяти бабки на умовний Ужгород? Бо «просто виїдьте» – це, звісно, геніальний план. Квитки, житло, оренда, їжа, засоби зв’язку мабуть, теж у режимі виживання. Хоча тут я напевно вперше з мером солідарна – скоро Київ стане не придатним для життя і таки доведеться покидати дім і шукати тепла та спокою деінде…»

Допис Юлії Бойко скриншот

Журналістка Ірина Баглай із сарказмом коментує обіцянки влади та зазначає, що замість чітких звітів кияни чують лише поради звільнити місто.

Допис Ірини Баглай скриншот

Питання до бюджету та комунальних послуг

Мешканці столиці ставлять гострі запитання щодо доцільності використання міського бюджету під час кризи та фактичної готовності інфраструктури до осінньо-зимового періоду.

Журналіст Ярослав Жарінов звернув увагу на дивний розподіл ресурсів у місті під час оголошеного «режиму виживання».

«Кличко закликав киян покинути місто. В той же час вздовж Голосіївського проспекту екстрено виклали тонни бруківки. Так виглядає «режим виживання», дивіться не переплутайте», – написав він.

Допис Ярослава Жарінова скриншот

Зокрема, журналістка Анна Співак наголошує на масштабних витратах і відсутності базових зручностей.

«Жити з відключеннями всього кияни давно вже звикли. Пристосувалися, щось купили, щось перетерпіли. А от до бардаку й істеричного мера досі не виходить звикнути. Звісно, якби ми всі гуртом виїхали з міста, то й проблем у міської влади поменшало б на 99%... Вартість Плану стійкості 37 млрд грн! При цьому навіть воду резервно не змогли заживити... Де гроші? На календарі тільки жовтень, до зими довго», – пише Анна Співак.

Допис Анни Співак скриншот

Таку ж думку підтримує журналістка Тетяна Урбанська, піднімаючи питання доцільності сплати комунальних платежів:

«Почитала інтервʼю Кличка AFP… Ну, що сказати? Наша пісня «гарна й нова»: виїжджайте, киянчики, до друзів і родичів кудись. Може, й комуналку вже не платити, раз так? Бо зараз ті «послуги» там же, де зручний і доступний громадський транспорт…».

Допис Тетяни Урбанської скриншот

Нагадаємо, посилення російських атак змушують Київ перейти в «режим виживання» напередодні зими. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в інтерв'ю агентству AFP.

Мер зазначив, що мешканцям, які мають друзів чи родичів за межами Києва, слід розглянути можливість тимчасового переїзду – повторивши пропозицію, яка минулого року викликала бурхливу реакцію. Він наголосив, що ніколи не закликатиме до повної евакуації.

Кличко додав, як би добре Київ не готувався, якщо протиповітряна оборона не спрацює, столиця може опинитися в найгіршому сценарії. Частину провини за недоліки він поклав на уряд.

Нагадаємо, у січні 2026 року Віталій Кличко звернувся до киян із проханням за можливості залишити місто через критичний стан інфраструктури.