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У Києві працює ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві працює ППО
Київ перебуває під атакою ворога
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях

У ніч на 23 вересня російські терористи атакують Київ безпілотниками. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає «Главком».

«У Києві працює ППО. Ворожі БпЛА на центр столиці. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Київська міська військова адміністрація попереджала, що у столиці оголошено жовтий рівень небезпеки:

«Оголошено повітряну тривогу через дронову загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів».

Раніше повідомлялося, що у Дарницькому районі столиці зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника. 

За даними КМВА, уламки впали на відкритій території. Згодом мер столиці Віталій Кличко уточнив, що уламки БпЛА впали на територію паркувального майданчика. Загоряння на місці події немає. Інформація про потерпілих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, вранці 22 вересня внаслідок чергової ворожої атаки у Голосіївському районі столиці сталася пожежа. На відкритій території спалахнули палети з керамічною плиткою. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння на площі орієнтовно 100 кв. м. За цією адресою жертв та постраждалих немає.

Вночі ворог поцілив у житлову п'ятиповерхівку в столиці, внаслідок чого поранень зазнали четверо людей. Повідомлення про вибухи у столиці з'явилися вночі 22 вересня. Ще перед цим Повітряні сили фіксували рух ворожих безпілотників у напрямку Києва – зокрема, повідомляли про реактивний БпЛА в районі Київського водосховища, який рухався у бік міста. 

Теги: Київ тривога Віталій Кличко

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