Кличко закликав виїхати з міста. У соцмережах бурхливе обговорення

Заклик Кличка до евакуації у соцмережах спричинив суперчи про «інфантилізм» та «білі пальта»

Мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян із проханням за можливості залишити місто через критичний стан інфраструктури. Ця заява спровокувала бурхливу дискусію про соціальну рівність, сільське життя та реальні можливості виживання. Про це повідомляє «Главком».

Частина киян, яка вже перебралася в села, ділиться досвідом «технологічного виживання». Користувачка Gasya Oksiukovska іронічно описує, як сучасні будинки з «кнопками» пасують перед морозом.

«Бойова подруга, актуальна розпорядниця вищезазначених кнопок керування всесвітом, не змогла сьогодні відкрити автоматичні ворота. Бо вони замерзли, трясця!».

Найгострішою стала дискусія навколо звинувачень містян у «інфантилізмі». Natali Bushkovska обурилася тим, що звичайне життя в квартирі та залежність від роботи прирівнюють до несамостійності.

Володимир Саркісян зауважив, що поради «їхати в село» часто звучать від людей, які мають не просто хату, а облаштований заміський будинок. Це створює ілюзію вибору, якої позбавлені мільйони інших.

У свою чергу, Володимир Шередега саркастично запропонував «виїжджати одразу в Десну та Гончарівське» (відомі військові полігони), натякаючи на мобілізаційні ризики, які також зупиняють багатьох чоловіків від активних поїздок між регіонами.

Як відомо, масований комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня став найболючішим для енергосистеми столиці. Наразі 6 тисяч багатоквартирних будинків перебувають без теплопостачання.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов мешканців Києва закликають утриматися від поїздок містом у п'ятницю, 9 січня.