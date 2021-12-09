Наслідки крижаного дощу: в Києві повалене дерево заблокувало рух транспорту

Через падіння дерева змінено рух автобусів №31

У четвер, 9 грудня, вранці на вулиці Нагірній, 23 у Шевченківському районі Києва на дорогу впало дерево. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

У зв’язку з цим затримується рух автобусів № 31 (станція метро «Політехнічний інститут» – вул. Татарська) в напрямку вул. Татарської.

На місце події направлено відповідальну службу міста.

Рух автобусів №31 організовано по вул. Багговутівській.

Як відомо, 8 грудня та вночі 9 грудня в Києві йшов крижаний дощ. Деякі дерева не витримують обледеніння. 8 грудня ввечері на проспекті Свободи, де кінцева зупинка тролейбусів, дерево впало на електродроти. Усі три смуги руху було перекрито.

За прогнозом синоптиків, у столиці 9 грудня очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Крім того, вранці 9 грудня в Києві туман, видимість 200-500 м.

У Києві сьогодні вдень +1…-1ºС, уночі стане холодніше до -3 ºС. темної пори доби можливий сніг із дощем, удень небо буде затягнуте хмарами.

На дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору». Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах.