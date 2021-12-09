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    Сухо та хмарно: прогноз на 9 грудня

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    Хоч опадів і не прогнозують, та сонечко тільки подекуди визиратиме з-за хмар - Сухо та хмарно: прогноз на 9 грудня
    Хоч опадів і не прогнозують, та сонечко тільки подекуди визиратиме з-за хмар
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    У четвер на більшості території України буде сухо та до +10 удень

    Погода в Україні 9 грудня буде без опадів і місцями навіть покажеться сонечко. Вночі у деяких областях температура опуститься до -8ºС. Такі дані Укргідрометцентру.

    На заході синоптики прогнозують від +5ºС до -3ºС вдень, а вночі температура опуститься до -8ºС. В усіх областях буде сухо.

    На півночі стовпчик термометра підніметься до +4ºС вдень, а вночі опуститься до -6ºС.

    Хмарно буде на півдні України із середньою температурою від +5ºС до +10ºС вдень, а вночі до +2ºС. У центральній частині України теж затягне хмарами: вдень від 0ºС до +7ºС та вночі +7ºС до -2ºС.

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    На сході вдень стовпчик термометра коливатиметься від +5ºС до +9ºС, а вночі опуститься від +5ºС до +7ºС.

    У Києві удень +1…-1ºС, уночі стане холодніше до -3 ºС. темної пори доби можливий сніг із дощем, удень небо буде затягнете хмарами.

    Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози.

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    Теги: прогноз погоди снігопад вітер
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    Сухо та хмарно: прогноз на 9 грудня