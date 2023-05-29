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Нацгвардієць «Іглою» вдруге врятував Київ від ракети

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нацгвардієць «Іглою» вдруге врятував Київ від ракети
Покемон: «Я розумію, що це не лише збита ракета, а й врятовані життя»
фото: Нацгвардія

Цієї ночі о 3:20 із тої самої зброї ПЗРК «Ігла-1» 20-річний герой зробив свій другий результативний постріл

Під час нічної атаки 29 травня на Київщині нацгвардієць із ПЗРК збив російську ракету, що летіла на столицю. Про це повідомляє Нацгвардія.

В ніч на понеділок ворог здійснив черговий масований ракетний удар по Києву. Однак всі повітряний цілі були виявлені та знешкоджені українськими силами ППО.

Одну з ракет збив гвардієць на псевдо Покемон – солдат зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Буревій». Саме він нещодавно, 9 травня, знешкодив ворожу ракету неподалік від Києва, нагадують в НГУ.

Цієї ж ночі о 3:20 із тої самої зброї ПЗРК «Ігла-1» 20-річний герой зробив свій другий результативний постріл.

«На цей раз було складніше захопити ціль, адже було ще достатньо темно. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше ніж вперше. Я розумію, що це не лише збита ракета, а й врятовані життя», – розповів військовий.

Нагадаємо, під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи НГУ висунувся на свою позицію. Вже за короткий час було отримано інформацію про наближення повітряної цілі. Гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК «Ігла». У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55.

До слова, гвардієць на позивний Лютий за допомогою стрілецької зброї приземлив рідкісний ворожий БПЛА «Елерон».

Теги: Нацгвардія ракета Київ

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