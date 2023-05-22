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Ракетна атака на Дніпро. «Південь» назвав ймовірну причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака на Дніпро. «Південь» назвав ймовірну причину
У Дніпрі та області пошкоджено будинки
фото: Сергій Лисак/Facebook

Ворогу не дає спокою українська ППО

Окупанти, атакуючи в ніч на 22 травня Дніпро переслідували мінімум одну мету. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Будуть атакувати і намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони. Зокрема, зосередившись на цьому напрямку (Дніпро – «Главком») виміряють з яких боків може бути захищений або пропущений конкретний удар», – припустила вона.

Гуменюк додала, що враховуючи, що ворогом під час атак застосовується різна зброя, «це ще раз підкреслює, що ворогу не дає спокою наша ППО».

Речниця додала, що який саме напрямок обирає ворог, знає тільки ворог. – «Ми можемо аналізувати, робити висновки і передбачати те, що вважаємо адекватним. Не завжди це співпадає з тим, що дійсно у ворога на умі».

Нагадаємо, цієї ночі захисники з Повітряного командування «Схід» збили над Дніпропетровщиною 15 безпілотників та чотири крилаті ракети. Проте, в області є й прильоти. У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж десять вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та два автобуси.

Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені три будівлі.

Теги: Дніпропетровщина окупанти ракета війна

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