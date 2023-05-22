Ракетна атака на Дніпро. «Південь» назвав ймовірну причину

Ворогу не дає спокою українська ППО

Окупанти, атакуючи в ніч на 22 травня Дніпро переслідували мінімум одну мету. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Будуть атакувати і намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони. Зокрема, зосередившись на цьому напрямку (Дніпро – «Главком») виміряють з яких боків може бути захищений або пропущений конкретний удар», – припустила вона.

Гуменюк додала, що враховуючи, що ворогом під час атак застосовується різна зброя, «це ще раз підкреслює, що ворогу не дає спокою наша ППО».

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Речниця додала, що який саме напрямок обирає ворог, знає тільки ворог. – «Ми можемо аналізувати, робити висновки і передбачати те, що вважаємо адекватним. Не завжди це співпадає з тим, що дійсно у ворога на умі».

Нагадаємо, цієї ночі захисники з Повітряного командування «Схід» збили над Дніпропетровщиною 15 безпілотників та чотири крилаті ракети. Проте, в області є й прильоти. У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж десять вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та два автобуси.

Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені три будівлі.