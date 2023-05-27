Ракетний удар по Дніпру: дані з місця теракту станом на ранок 27 травня

Російська ракета влучила у медзаклад у Дніпрі

Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі медзакладу

Сьогодні, 27 травня, День жалоби за загиблими у Дніпрі. Два життя 26 травня обірвала російська ракета.

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Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, всю ніч на місці трагедії тривали пошукові роботи, продовжуються вони й нині. Наразі розібрано 90% завалів.

Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент прильоту. Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти.

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Постраждали 32 людей, 13 з них перебувають у лікарні, п'ятеро з них – важкі.

Нагадаємо, 26 травня близько 11:00 російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. Під час ракетної атаки на Дніпро окупанти також влучили у ветклініку.

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Загалом через вранішній ракетний удар постраждала 31 людина, з них 16 – шпиталізовані. Серед поранених – 8 медпрацівників. Загинули двоє чоловіків – 69 та 57 років.

Генштаб ЗСУ повідомив, що по Дніпру противник завдав ракетного удару двічі. Спершу використав сім ракет із С-300/С-400. Удруге - вдарив по медичному закладу, використавши «Іскандер»