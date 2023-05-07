Чи існує сьогодні ракетна загроза? ЗСУ повідомили, скільки ракетоносії у морі

У Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 12 одиниць

Станом на 7 травня у Чорному морі Росія тримає 12 бойових кораблів, серед них чотири носії крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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«У Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 12 одиниць, серед яких чотири надводні ракетоносії із максимально можливим сумарним залпом «Калібрів» до 32 ракет», – ідеться в повідомленні.

Рівень загрози ракетного удару залишається дуже високим, наголосили в ОК «Південь».

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Нагадаємо, триває 438-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є потерпілі.