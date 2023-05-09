Нацгвардієць розповів, за допомогою чого збив ракету, яка летіла на Київ (фото)

Частини збитої ворожої ракети були виявлені на території населеного пункту в одному із районів області

Військовий Національної гвардії України збив із переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» крилату ракету Х-55 під час повітряної атаки російських загарбників на Київ. Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії.

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«Під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи НГУ висунувся на свою позицію. Вже за короткий час було отримано інформацію про наближення повітряної цілі. Гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК «Ігла». У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55», – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, частини збитої ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури.

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Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські окупанти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Близько 4:00 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію).

Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ, у взаємодії із складовими Сил оборони України.

Також в одному із районів Київської області була виявлена воронка від ворожих обстрілів.