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Нацгвардієць приземлив рідкісний безпілотник (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нацгвардієць приземлив рідкісний безпілотник (фото)
БПЛА «Елерон» дозволяє вести повітряну оптико-електронну розвідку з передачею інформації у режимі реального часу
фото: Нацгвардія / Telegram

«Елерон» був приземлений за допомогою стрілецької зброї

Гвардієць на позивний Лютий за допомогою стрілецької зброї приземлив рідкісний ворожий БПЛА «Елерон». Про це повідомляють у Telegram-каналі Нацгвардії.

Зазначається, що це доволі рідкісний екземпляр і був приземлений за допомогою стрілецької зброї. Цей БПЛА є комплексом для повітряної розвідки та спостереження ближньої дії.

«Мені вдалося захопити цей новий російський безпілотник відносно неушкодженим. Тому вважаю полювання успішним, а цікаві дані з цього дрона було передано відповідним інстанціям Силам оборони України», – прокоментував гвардієць 31-ї Бригади Національної гвардії України.

Нацгвардієць приземлив рідкісний безпілотник (фото) фото 1

«Елерон» – це комплекс ближньої дії повітряної розвідки та спостереження. Виготовляють їх на російському підприємстві «ЭНИКС» (м. Казань). Комплекс складається з двох БПЛА типу крило, змінного модульного корисного навантаження, наземного пункту керування та стартового пристрою.

Комплекс дозволяє вести повітряну оптико-електронну розвідку з передачею інформації у режимі реального часу (на відстані до 25 км) через закриті цифрові канали зв’язку. Польоти виконуються в автономному та радіокомандному режимах, у режимі обльоту або багаторазового проходу над заданою точкою з автоматичним поверненням на точку старту.

Дрони комплексу «Елерон-3СВ» мають складну конструкцію, що полегшує їхнє транспортування.

Нагадаємо, триває 449-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. РФ продовжує вести загарбницьку війну, незважаючи на значні втрати. Ворог продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: безпілотник Нацгвардія війна

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