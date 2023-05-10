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Далекобійні ракети для України: чи змінилися плани США

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Далекобійні ракети для України: чи змінилися плани США
Американські ракетні системи Atacms далекого радіусу дії
фото з відкритих джерел

США продовжуватимуть постачати в Україну засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бронетехніку

Білий дім не планує наслідувати приклад Великої Британії та відправляти ракети далекого радіусу дії в Україну. Про це пише видання Politico.

Раніше газета Washington Post повідомила, що Лондон розглядає можливість відправлення Києву ракет дальністю до 300 км, проте остаточного рішення з цього приводу ще не ухвалено.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі відмовився коментувати ці повідомлення під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у вівторок.

Схожі характеристики мають американські ракетні системи Atacms, які Вашингтон відмовляється передавати Україні.

Один із американських чиновників сказав журналістам, що «політика щодо Atacms не змінилася».

За його словами, США продовжуватимуть постачати в Україну засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бронетехніку.

Як пише Politico, є також занепокоєння з приводу того, що в арсеналі США немає достатньої кількості систем Atacms.

«З військової точки зору, у нас відносно мало Atacms, і ми повинні бути впевнені, що підтримуємо власні запаси боєприпасів», – сказав в березні в інтерв'ю Defense One голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

Раніше вже повідомлялося, що Лондон планує провести закупівлю озброєння для потреб України коштом спеціального фонду для підтримки нашої держави. У переліку зброї фігурують далекобійні ракети, про які вже неодноразово просив офіційний Київ.

Теги: війна США Україна Велика Британія ракета

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