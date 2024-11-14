Національна академія наук передала приватним забудовникам 116 га державної землі – аудит

Академія уклала 44 угоди про передачу земель, з яких 34 передбачають забудову 116 га

Національна академія наук передала приватним забудовникам 130 га землі. Про це повідомляє Держаудитслужба.

За даними служби, академія уклала 44 угоди про передачу земель, з яких 34 передбачають забудову 116 га найбільш привабливої для забудовників території в Києві. Академія є одним із найбільших розпорядників державної власності у вигляді нерухомості та землі. Станом на кінець 2023 року в активах НАНУ перебувало 6893 об’єкти нерухомості, з яких земельних ділянок – 458. Залишкова вартість землі становила 73,2 млрд грн.

Проте, як засвідчив аудит Держаудитслужби цієї провідної наукової організації, земельні ділянки використовувалися Академією не для розвитку науки, а передавалися під забудову для отримання незначної кількості житла та нежитлових приміщень за інвестиційними угодами. Спершу такі угоди, як зазначають аудитори, передбачали також обмін ділянок на щонайменше 10% приміщень від площі об’єктів будівництва. Однак згодом ця кількість нібито знизилась до 2%.

«Державна земля у столиці практично за безцінь передається у приватні руки. Та й ще без досягнення головної мети – забезпечення житлом науковців. Адже багато інвестиційних проєктів досі нереалізовані. І науковці залишаються «безхатьками», – пояснюють у службі.

Аудит також свідчить про те, що за 2020-2023 роки житловий фонд НАНУ поповнився на 107 квартир, тоді як на своє житло очікували 650 працівників.

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