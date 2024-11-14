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Національна академія наук передала приватним забудовникам 116 га державної землі – аудит

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Національна академія наук передала приватним забудовникам 116 га державної землі – аудит
Станом на кінець 2023 року в активах НАНУ перебувало 6893 об’єкти нерухомості
фото: з відкритих джерел

Академія уклала 44 угоди про передачу земель, з яких 34 передбачають забудову 116 га

Національна академія наук передала приватним забудовникам 130 га землі. Про це повідомляє Держаудитслужба.

За даними служби, академія уклала 44 угоди про передачу земель, з яких 34 передбачають забудову 116 га найбільш привабливої для забудовників території в Києві. Академія є одним із найбільших розпорядників державної власності у вигляді нерухомості та землі. Станом на кінець 2023 року в активах НАНУ перебувало 6893 об’єкти нерухомості, з яких земельних ділянок – 458. Залишкова вартість землі становила 73,2 млрд грн.

Проте, як засвідчив аудит Держаудитслужби цієї провідної наукової організації, земельні ділянки використовувалися Академією не для розвитку науки, а передавалися під забудову для отримання незначної кількості житла та нежитлових приміщень за інвестиційними угодами. Спершу такі угоди, як зазначають аудитори, передбачали також обмін ділянок на щонайменше 10% приміщень від площі об’єктів будівництва. Однак згодом ця кількість нібито знизилась до 2%.

«Державна земля у столиці практично за безцінь передається у приватні руки. Та й ще без досягнення головної мети – забезпечення житлом науковців. Адже багато інвестиційних проєктів досі нереалізовані. І науковці залишаються «безхатьками», – пояснюють у службі.
Аудит також свідчить про те, що за 2020-2023 роки житловий фонд НАНУ поповнився на 107 квартир, тоді як на своє житло очікували 650 працівників.

Раніше повідомлялося, що на весь 2024 рік комунальне об’єднання «Київзеленбуд» запланувало витратити 301 млн грн на ремонти парків та скверів столиці. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Велике будівництво» у кущах. Історія одного ремонту, який затіяли Кличко та його команда».

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Теги: нерухомість земля Київ аудит

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