Скільки грошей цього року Київ витратить на ремонти парків та скверів. Список

На весь 2024 рік «Київзеленбуд» запланував витратити у парках та скверах столиці 301 млн грн

Із запланованих третини мільярда використано лише 25 млн грн

На весь 2024 рік комунальне об’єднання «Київзеленбуд» запланувало витратити 301 млн грн на ремонти парків та скверів столиці. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Велике будівництво» у кущах. Історія одного ремонту, який затіяли Кличко та його команда».

Найласіші об’єкти – капремонт і озеленення парку культури та відпочинку:

в Оболонському районі (навколо озер Йорданське та Кирилівське) вартістю 32,1 млн грн (підрядник ПрАТ «Укратоменергобуд»);

у Дарницькому районі капітальний ремонт парку відпочинку між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською навколо озера Срібний кіл – 23,2 млн грн (підрядник ТОВ «ДСЗ», фігурант низки кримінальних проваджень із розкрадання бюджетних коштів);

в Оболонському районі реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» – 20,8 млн грн.

Наприкінці жовтня «Київзеленбуд» повідомив про намір укласти договір із ПП «Ріалбуд» (попередня назва – ПП «Татоян») депутата Київської обласної ради від «Європейської солідарності» Арташеса Татояна.

До речі, за ПП «Ріалбуд» також тягнеться шлейф кримінальних історій. У 2020-2021 роках слідство прямо звинувачувало Татояна в «організації схеми розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного та не у повному обсязі виконання будівельно-ремонтних робіт». Наразі директор ПП «Ріалбуд» має статус підозрюваного в іншій кримінальній справі, яка пов’язана з поставкою піщано-сольової суміші на замовлення Обухівської міськради.

«Станом на вересень капітальні вкладення та ремонти зелених зон профінансовано лише на 25 із понад 300 млн грн. В умовах війни такі витрати можуть викликати тільки сумніви щодо їх доцільності. Зараз кожна гривня бюджету має спрямовуватись на підтримку обороноздатності країни та допомогу військовим», – заявив київський депутат Андрій Вітренко. І нагадав: місто Київ має найбільший бюджет в країні. У 2024 році він складається з 86,6 млрд грн доходів і 100,2 млрд грн видатків.

Нагадаємо, реконструкція київського парку «Нивки», яка триває другий рік поспіль, спровокувала кримінальне розслідування і втечу підрядника.