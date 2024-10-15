Українці побачать Супермісяць Мисливця: коли і де спостерігати унікальне явище

Найяскравіший супермісяць цьогоріч – це Місяць Мисливця

Вже 17 жовтня, в четвер українці та люди по всій Землі зможуть спостерігати за найяскравішим супермісяцем цьогоріч – це Місяць Мисливця. Про це інформує CBSNews.

Місяць Мисливця – багатовікова назва повного Місяця, що говорить про сезон полювання. Проте відомі й інші прадавні назви цього жовтневого красеня – Кривавий Місяць, Місяць-мандрівник або Місяць, що падає листям.

Чому Місяць 17 жовтня буде таким яскравим?

Наступний повний Місяць буде супермісяцем, оскільки він виглядатиме яскравішим і більшим через його близьке розташування до Землі.

Науковці пояснюють, що, як і Земля обертається навколо Сонця по еліптичній орбіті, Місяць також рухається по овальній орбіті навколо Землі. Це означає, що відстань між ними може змінюватися.

За інформацією NASA, ця відстань варіюється від приблизно 363 000 до 404 000 кілометрів. Коли повний Місяць опиняється ближче до Землі, він називається супермісяцем.

Астрономи зазначають, що супермісяці бувають лише кілька разів на рік – зазвичай три або чотири рази, тому що близькість Місяця до Землі рідко співпадає з моментом повні.

Місяць Мисливця цього тижня стане третім із чотирьох послідовних супермісяців, повідомило NASA. Він припадає на четвер, 17 жовтня, і настає після того, як Місяць досягає перигею на день раніше. Через це очікується, що цей супермісяць буде найбільшим і найяскравішим у 2024 році.

Коли і як спостерігати

За даними NASA, найкраще за Місяцем Мисливця спостерігати, коли він з’являється на східному горизонті одразу після того, як Сонце зайде на захід. Щоб отримати найкращу видимість, астрономи радять дивитися трохи вище горизонту. І спостерігати за цією дивовижею можна буде впродовж кількох днів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що NASA збирається будувати станції на Місяці та Марсі із грибів та ґрунту.

Нагадаємо, група вчених із КНР проаналізувала склад ґрунту, доставлений зі зворотного боку Місяця. Зразки місячного ґрунту, доставлені Chang'e 6, в основному складаються з базальту, брекчії, цементиту, світлих гірських порід та склоподібного матеріалу. Фрагменти базальту становлять від 30 до 40% від загальної кількості зразків.

До слова, 2 червня Китай посадив космічний корабель без екіпажу на зворотному боці Місяця. Висадка підвищує статус космічної держави Китаю в глобальному пориві на Місяць, де країни, включаючи Сполучені Штати, сподіваються використовувати місячні мінерали для підтримки довгострокових місій астронавтів і баз на Місяці протягом наступного десятиліття.