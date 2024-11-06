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Який стан повітря у столиці: моніторинг від КМДА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Який стан повітря у столиці: моніторинг від КМДА
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 6 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 21 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 21 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 10.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 16.4 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 20 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 299.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 39.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 2.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.108 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 22.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 10.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 17.2 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 25.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 274.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 37.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 6.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 23.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 12.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 17.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 31.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 360.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 29 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.112 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 17.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 10.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 13.8 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 45.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 8.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 465.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 18.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 34.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.096 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 16 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 20.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 11 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 15.5 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 25.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 485.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 14.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 12.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.113 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 18 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 21.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 11.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 16.5 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 317.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 32 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 7.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 26.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 12.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 17.9 мкг/м3;
  • озон – 41.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 368.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 33.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 1.1 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 14.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.099 мкЗв/год.

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада у Київській області очікується невелике потепління. Температура по області становитиме 5-10°С, у Києві очікується 7-9°С тепла.

Теги: екологія Київ повітря радіація

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