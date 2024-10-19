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До Києва прибув очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро

Наталія Порощук
glavcom.ua
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До Києва прибув очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зустрівся із Андрієм Сибігою
фото: Reuters

Міністр закордонних справ Франції приїхав в Україну з дводенним візитом

Сьогодні, 19 жовтня, з візитом до Києва прибув міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Про це повідомляє Leparisien.

Жан-Ноель Барро здійснив перший візит до України на цій посаді.

Зазначається, що міністр закордонних справ Франції приїхав до Києва з дводенним візитом. Він вже зустрівся з главою МЗС України Андрієм Сибігою

Напередодні глава французької дипломатії Жан-Ноель Барро повідомляв: «Я їду в Україну, щоб донести голос Франції, нагадати, що Франція не відвертається від жодної кризи, сказати, що на карту в Україні поставлена безпека нашого континенту, включаючи продовольчу та енергетичну безпеку».

До слова, французька влада готується до гонки озброєнь з Росією. Раніше газета Politico з посиланням на слова командувача європейського командування сухопутних військ країни генерала Бертрана Тужуза повідомляла, що Франція почне готувати армію для протистояння з Росією. Він зазначив, що ігри у війну скінчилися, тепер ворог визначений, йде підготовка людей, які «насправді воюватимуть».

Теги: Київ Україна політика МЗС Франція Андрій Сибіга міністр

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