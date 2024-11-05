Міноборони повернуло землю та майновий комплекс у Києві вартістю $300 млн

уд повернув у власність держави земельну ділянку

Суд повернув у власність держави земельну ділянку з майновим комплексом у Дарницькому районі Києва вартістю понад 300 млн грн. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Бізнесмени планували забудувати майже 2,5 га землі багатоквартирними будинками, а приміщення площею понад 6,5 тис. кв. м використовували для отримання прибутку.

Господарський суд Києва визнав цю приватизацію незаконною. Права власності комерційної структури на нерухомість анульовано, а державну реєстрацію земельної ділянки скасовано за рішенням Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Тепер ці об'єкти будуть використовуватися в інтересах оборони.

Головне управління земель оборони та фондів Міноборони наголошує, що такі випадки незаконного заволодіння військовими об’єктами та землями оборони є непоодинокими.

Оборонне відомство постійно працює над їх виявленням та поверненням у власність держави.

До слова, у Києві директорку благодійної організації судитимуть за шахрайство після того, як вона взяла гроші на придбання автомобіля для військовослужбовця ЗСУ, але так і не придбала його.

Нагадаємо, у Києві викрито лікарку та військовослужбовця, які вимагали з ветерана бойових дій $5 тис. За даними слідства, підозрювані з невстановленими наразі посадовими особами Центральної МСЕК №1 м. Києва були залучені до схеми щодо одержання неправомірної вигоди за встановлення ветерану бойових дій третьої групи інвалідності строком на 2 роки. А в подальшому йому мали виготовити необхідні медичні документи для призначення другої групи інвалідності пожиттєво.