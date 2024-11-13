Столичні парки і сквери – золота жила

Не «велике будівництво» у столиці

Воно наче й не «велике будівництво», не привертає уваги, але гарним людям дає добре заробити. Приклад – ситуація, за якою «Главком» слідкує не перший рік.

«Київзеленбуд» обрав підрядника для ремонту парку «Нивки». Підрядник – свій, рідний, разом пройшли не одне кримінальне провадження, тому довіряти можна.

Посеред грудня минулого року почали у болоті на схилі класти нові сходи. Працювали дуже швидко, аби встигнути до Нового року, до завершення бюджетного періоду.

Підсумок: об'єкт не завершили, вартість окремих будівельних матеріалів завищили у... 15 разів, а місто ще й опинилося у боргах, які справно погасило.

Фрагмент із матеріалів поліції: кільця опорні К06 обійшлися по 6 тис. грн (ринкова вартість 431,5 грн); люк С (В125)-2-60 коштував 6,1 тис. грн. (ринкова вартість 3,6 тис. грн); ціна щебеню 5-20 була 1,2 тис. грн. (ринкова вартість 430 грн)...

Рік недобуд стояв, зливна система не працювала: мороз, зливи, буревії, наслідок – цементна конструкція почала руйнуватися. А в жовтні 2024 року зі сходів взагалі зникли металеві поручні.

Звернулися з колегами до столичної влади із питанням: що це за х@рня? Чесно кажуть: так, х@рня, але зараз виправимо.

Вже за кілька днів на об'єкті – рівно через рік і знову ближче до зими! – з'явилися працівники. Рятують ситуацію, тулять граніт до цементу, який посипався...

Киянам обійдеться цей порятунок ще в 7 млн до тих 8 млн, які освоїли минулого року.

Старий підрядник вже умив руки, тепер до справи приступив інший. Точно такий самий – свій і надійний...

І це лише один фрагмент.

У планах лише на цей рік у «Київзеленбуду» та дружніх фірм ще 5 десятків таких об'єктів.

Наприклад, у парку Сирецький вже дуже треба поремонтувати туалет, який мер Кличко відкрив лише кілька років тому. На цю справу виділено 5 млн грн.

Деталі дерибану в кущах за посиланням читайте на «Главкомі».

Там же за посиланням є список, в якому можете пошукати найближчий до вас парк і прослідкувати, як все покращується.