Названо кількість ризикових об’єктів житлового будівництва у Києві



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Найбільша кількість ризикових новобудов зосереджена у трьох районах Києва

У Києві налічується 152 ризикових об’єкти будівництва, що становить 73% від загальної кількості будинків, що зводяться.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією Monitor.Estate спільно з «Українським клубом нерухомості».

Фахівці компаній проаналізували 208 об’єктів житлового будівництва в Києві із запланованим терміном введення в експлуатацію у 2019-2022 роках.

«У Києві 107 об’єктів житлового будівництва, а це понад 51% від загальної кількості новобудов, зводяться на землях з неналежним цільовим призначенням. Окрім цього, без отриманих дозволів на виконання будівельних робіт зводиться 101 об’єкт, що становить 48% від загальної кількості», - розповів Володимир Копоть, засновник компанії Monitor.Estate, що спеціалізується на юридичному online-аудиті первинного ринку житла в Україні.

За словами експерта, без необхідних ліцензій на виконання будівельних робіт зводиться 12 об’єктів (5% від загальної кількості новобудов), ще 125 будівництв відбувається за наявності податкового боргу у забудовників.

Як повідомив фахівець, найбільша кількість ризикових новобудов зосереджена в Голосіївському (29 об’єктів, 78,4% від загальної кількості новобудов у цьому районі), Шевченківському (22 об’єкта, або 66,7% від кількості об’єктів у районі) та Солом’янському районах (20 об’єктів, 71,4%).

До слова, у Деснянському районі столиці, в межах охоронної зони Деснянської водопровідної станції «Київводоканалу», ведуться підготовчі роботи до будівництва. Це є нонсенсом та суперечить чинним санітарним правилам та нормам. Пошкодження водоводів чи створення проблем в роботі ковша несуть загрозу стабільному забезпеченню питною водою більшої частини Києва, зазначили у водоканалі.