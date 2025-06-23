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Біля пошкодженого росіянами будинку у Києві вцілів флагшток із прапором України (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Біля пошкодженого росіянами будинку у Києві вцілів флагшток із прапором України (фото)
У будинку немає жодної квартири, де б уціліли вікна
фото: Maryna Tkachuk/Facebook

За словами Марини Ткачук, повернутися додому найближчим часом родина не зможе

Нічний ракетний удар по Києву 23 червня, який призвів до значних руйнувань та людських жертв, зачепив і родину української режисерки Марини Ткачук. Її будинок у Шевченківському районі зазнав серйозних пошкоджень, проте дивом ніхто з її родини не постраждав. У своєму дописі у мережі Ткачук розповіла про пережитий жах і світлий символ, що вцілів серед хаосу – український прапор. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Марини Ткачук

Ракета РФ пробила всі поверхи та підвал п'ятиповерхівки у Шевченківському районі
Ракета РФ пробила всі поверхи та підвал п'ятиповерхівки у Шевченківському районі
фото: Марина Ткачук/Facebook

«Сьогоднішні новини про прильоти в Києві, фотографії зруйнованого російською балістикою будинку – це, на жаль, також і про мене, мою родину. Дивовижним чином ми з дітьми вціліли, чого не скажеш про наше житло. І про сусідній дім, де є загиблі», – написала Марина Ткачук.

У квартирі режисерки повилітали вікна та дверцята з шаф на кухні
У квартирі режисерки повилітали вікна та дверцята з шаф на кухні
фото: Марина Ткачук/Facebook

Вона описала жахливу картину: «Наш прекрасний будинок із найкращими в світі сусідами, які тепер розгублено розглядають наш понівечений дім і свої спалені автівки, фантастично красивий дворик, про який так клопотали, – все зруйновано. Немає жодної квартири, де б уціліли вікна. Наше житло постраждало теж: із усіх дверей тепер – лише вхідні. Як вони нас не вбили, коли вилітали під час вибуху?!».

Автівка родини режисерки теж постраждала. За словами Марини Ткачук, повернутися додому найближчим часом родина не зможе. Проте, режисерка зауважила, що у ці темні часи з'явився промінь світла – неймовірна підтримка від друзів та рідних.

Знищені внаслідок російської атаки автівки під будинком
Знищені внаслідок російської атаки автівки під будинком
фото: Maryna Tkachuk/Facebook

Серед усього жаху руйнувань, Марина Ткачук знайшла особливий символ надії – прапор України, який вцілів під час ворожої атаки. «А ще у нашому дворі уцілів прапор! Це добрий знак, безсумнівно! Прорвемося», – підсумувала режисерка. 

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

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Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні окупанти цинічно вдарили російсько-іранськими «шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст. 

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.

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Теги: Київ обстріл будинок прапор України уламки ракет ракетна атака

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