Канада надасть Україні кошти для боротьби з пропагандою під час виборів



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Христя Фріланд

Канада стурбована тим, щоб президентські вибори в Україні пройшли прозоро

Канада виділить кошти на протидію пропаганді під час президентських і парламентських виборів в Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

«Канада виділяє кошти на втілення ініціатив для протидії негативному впливу дезінформації на українські вибори, з метою підтримки виборчої реформи в Україні та підвищення участі жінок у виборах», - сказала Фріланд.

Вона не уточнила, про які саме ініціативи йдеться, але додала, що Канада «завжди виступатиме на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності».

Раніше повідомлялося, що Канада стурбована тим, щоб президентські вибори в Україні пройшли прозоро, і надасть $25 млн для забезпечення безпеки від спроб зовнішнього втручання.

Як відомо, поліція з початку виборчої кампанії під час виборів-2019 відкрила 142 кримінальні справи.

Зокрема, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Джерело: Укрінформ