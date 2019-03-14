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    Канада надасть Україні кошти для боротьби з пропагандою під час виборів

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    Христя Фріланд - Канада надасть Україні кошти для боротьби з пропагандою під час виборів
    Христя Фріланд

    Канада стурбована тим, щоб президентські вибори в Україні пройшли прозоро

    Канада виділить кошти на протидію пропаганді під час президентських і парламентських виборів в Україні.

    Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

    «Канада виділяє кошти на втілення ініціатив для протидії негативному впливу дезінформації на українські вибори, з метою підтримки виборчої реформи в Україні та підвищення участі жінок у виборах», - сказала Фріланд.

    Вона не уточнила, про які саме ініціативи йдеться, але додала, що Канада «завжди виступатиме на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності».

    Раніше повідомлялося, що Канада стурбована тим, щоб президентські вибори в Україні пройшли прозоро, і надасть $25 млн для забезпечення безпеки від спроб зовнішнього втручання.

    Як відомо, поліція з початку виборчої кампанії під час виборів-2019 відкрила 142 кримінальні справи.

    Зокрема, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського. 

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      Джерело: Укрінформ

      ЦВК міністр вибори Канада поліція
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